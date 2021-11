SL Vs WI, Dhananjaya de Silva Wicket: अजीब तरह से हिटविकेट हुआ श्रीलंकाई बल्लेबाज, कन्फ्यूज़ कर देगा वीडियो

SL Vs WI, Dhananjaya de Silva Wicket: श्रीलंका के गॉल में खेले जा रहे श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ के बीच टेस्ट मैच में एक गजब का नज़ारा देखने को मिला है. श्रीलंका की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, तब बल्लेबाज धनंजय डी-सिल्वा हिट-विकेट आउट हुए. कहने को ये सिर्फ हिट-विकेट था लेकिन जिस तरह से विकेट गिरा वो बड़ा ही मज़ेदार था.



श्रीलंका की पारी के 95वें ओवर में जब वेस्टइंडीज़ के गैब्रियल ने बॉल डाली, तबल डी-सिल्वा ने डिफेंस करने की कोशिश की. बॉल टप्पा खाई और सीधे विकेट की ओर जाने लगी, तब डी-सिल्वा बल्ले से उसे हटाने लगे. जब ये कोशिश नाकाम रही, तब उन्होंने फिर बल्ला घुमाया और इस बीच बैट सीधे विकेट पर जा लगा.



इस तरह का विकेट कभी-कभी ही देखने को मिलता है, यही वजह है कि इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है. क्रिकेट ट्विटर भी इसको लेकर दिलचस्प बहस छेड़े हुए है.

In the Sri Lanka v West Indies Test match, Dhananjaya de Silva was dismissed hit wicket. The Cricinfo description is one thing. The vision is even better. #SLvWI pic.twitter.com/PIFmBV3UUH