LeBron James Vs Isaiah Stewart Fight: NBA मैच के दौरान भिड़े खिलाड़ी, हाथापाई के बीच निकला खून, Video

उत्तरी अमेरिका में चल रही NBA लीग में तब हंगामा मच गया, जब लॉस एंजेल्स लेकर्स और डेट्रॉइट पिस्टन के बीच हुए एक मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए.

मैच के तीसरे क्वार्टर के तीसरे मिनट में फ्री-एटेम्पट थ्रो के दौरान लॉस एंजेल्स के स्टार खिलाड़ी लेब्रोन जेम्स की कोहनी गलती से स्टीवर्ड के आंख के ऊपर लग गई.

हालांकि, इसके ठीक बाद जेम्स ने इस गलती के लिए उनसे माफी मांगी. लेकिन मैच की गहमागहमी इतनी ज़्यादा थी कि ये दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ पड़े और बात हाथापाई तक जा पहुंची.

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI