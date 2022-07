Sri lanka Squad for Pakistan Test Series: श्रीलंका में संकट के बीच दूसरी सीरीज, पाकिस्तान से टेस्ट के लिए टीम का ऐलान

Sri lanka Squad for Pakistan Test Series: श्रीलंका इन दिनों हालात अच्छे नहीं हैं. यहां के नागरिकों ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है. श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं. देश भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. लोगों के लिए भोजन और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों को खरीदना भी दूभर हो गया है.

मगर इसी बीच श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने अपने मैच जारी रखे हैं. हाल ही में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में तीन टी20 मैचों की सीरीज हारी है. जबकि पांच वनडे मुकाबलों की सीरीज में जीत दर्ज की. इसके बाद दो टेस्ट मैच खेले गए. यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही.

अब पाकिस्तान की टीम आएगी श्रीलंका दौरे पर

Sri Lanka Cricket Selection Committee selected 18-member squad to take part in the upcoming test series against Pakistan.



Squad: https://t.co/3eJi6ZEB28 #SLvPAK