WC फाइनल से पहले राष्ट्रपति ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को भेजा खास मैसेज, देखें Video

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप फाइनल से पहले प्रोटियाज महिला टीम के लिए एक खास मैसेज भेजा है. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच यह फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है.

मैच से पहले जारी एक छोटे वीडियो संदेश में राष्ट्रपति रामाफोसा ने टीम को फाइनल में पहुंचने पर बधाई दी और उनके प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया. उन्होंने कप्तान लॉरा और उनकी टीम को आश्वासन दिया कि जब वे अपना पहला आईसीसी खिताब जीतने की कोशिश करेंगी, तब पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा.

यह संदेश उस समय आया है जब दक्षिण अफ्रीका लगातार तीसरे आईसीसी फाइनल की तैयारी कर रहा है. प्रोटियाज महिला टीम 2023 में टी20 विश्व कप और 2024 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन दोनों बार उपविजेता रही. कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट और अनुभवी खिलाड़ी मैरिज़ान कैप तथा सून लूस के लिए 2025 का यह फाइनल एक कदम आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है.

लगातार 5 मैच जीत सेमीफाइनल में बनाई है जगह

Advertisement

दक्षिण अफ्रीका का अभियान इस बार लचीलापन और निरंतरता से भरा रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में करारी हार के बाद टीम ने लगातार पांच जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई. गुवाहाटी में खेले गए सेमीफाइनल में वोल्वार्ड्ट की 169 रन की शानदार पारी और कैप की पांच विकेट की गेंदबाजी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया.

यह भी पढ़ें: IND-W vs SA-W Live Score: बाउंड्री में डील कर रहीं स्मृति-शेफाली, 50 के पार पहुंचा भारत का स्कोर

भारत के खिलाफ यह फाइनल कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया था और उन्हें घरेलू परिस्थितियों का भी फायदा मिलेगा.

हालांकि दक्षिण अफ्रीका 2005 के बाद से किसी भी वनडे विश्व कप में भारत से नहीं हारा है, लेकिन दोनों टीमें बेहतरीन फॉर्म और संतुलित संयोजन के साथ उतरेंगी. राष्ट्रपति रामाफोसा का यह संदेश प्रोटियाज खिलाड़ियों के लिए अतिरिक्त प्रेरणा साबित हो सकता है, जब वे रविवार को इतिहास रचने उतरेंगी.

बिना बदलाव के उतरी हैं दोनों टीमें

इस मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. दोनों ही टीमें बिना किसी बदलाव के मैदान में उतरी हैं. दोनों ही टीमें अपने पहले महिला विश्वकप खिताब को पाने की कोशिश में हैं.

Advertisement

भारत महिला (प्लेइंग इलेवन): शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवनः लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायोन, नादिन डीक्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.



---- समाप्त ----