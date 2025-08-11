ODI में विराट कोहली-रोहित शर्मा का क्या होगा? BCCI ने नहीं खोले पत्ते, अभी T20 वर्ल्ड कप पर फोकस

भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई करियर को लेकर अटकलें तेज हैं. लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) फिलहाल जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में नहीं है. कोहली और रोहित ने टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जिसके कारण ये दोनों केवल भारत के लिए ओडीआई क्रिकेट के लिए उपलब्ध हैं.

विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैदान पर वापसी अगस्त में संभावित थी, लेकिन बांग्लादेश दौरा स्थगित होने के चलते उनकी वापसी का इंतजार बढ़ गया है. भारतीय टीम को अब अपनी अगली वनडे सीरीज 19 से 25 अक्टूबर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर खेलनी है. ऐसे में यह सवाल अब जोर पकड़ रहा है कि क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद दोनों दिग्गज वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे या नहीं.

बीसीसीआई के भीतर एक विचार यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तैयारी के लिए दोनों खिलाड़ी इंडिया-ए के लिए कुछ मुकाबले खेलें, जब ऑस्ट्रेलिया-ए टीम भारत दौरे पर आएगी. ऑस्ट्रेलिया-ए टीम को भारत दौरे पर तीन लिस्ट-ए मुकाबले खेलने हैं. ये मुकाबले 30 सितंबर, 3 और 5 अक्टूबर को कानपुर में खेले जाएंगे. ठीक उसी समय जब भारत की सीनियर टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच खेल रही होगी.

Advertisement

क्या वर्ल्ड कप खेल पाएंगे दोनों दिग्गज?

विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम ओडीआई क्रिकेट में 83 शतक और 25,000 से ज्यादा रन हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों दिग्गज 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक खेल पाएंगे. उस वर्ल्ड कप में अब भी दो साल से ज्यादा का वक्त है. तब रोहित की उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी होगी. जबकि विराट भी 39 साल के करीब होंगे. विराट कोहली की फिटनेस काफी शानदार हैं, ऐसे वो शायद वनडे वर्ल्ड कप 2027 में भाग ले सकते हैं. हालांकि रोहित शर्मा को लेकर सस्पेंस कुछ ज्यादा ही है.

बीसीसीआई के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'अगर उन दोनों के मन में कुछ है तो वो खुद बोर्ड को बताएंगे, जैसे उन्होंने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट में अपने फ्यूचर को लेकर किया था. फिलहाल टीम का फोकस फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप और उससे पहले की तैयारियों पर है.'

विराट कोहली ने हाल ही में लंदन में इनडोर प्रैक्टिस शुरू कर दी है. उन्होंने इससे जुड़ी फोटो भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली थी. उधर रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बाद इंग्लैंड में छुट्टियां बिताकर मुंबई वापस लौट आए हैं. रोहित भी जल्द ट्रेनिंग शुरू करेंगे.

Advertisement

विराट कोहली के साथ गुजरात टाइटन्स के असिस्टेंट कोच नईम अमीन, फोटो: instagram/@virat.kohli

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया थ कि बीसीसीआई 25 अक्टूबर को सिडनी में दोनों को फेयरवेल मैच देने पर विचार कर रहा है, लेकिन बोर्ड के सूत्र ने ऐसी किसी चर्चा से इनकार किया. भारत को इस साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर पर वनडे सीरीज में भी भाग लेना है, जो 30 नवंबर से होगी. उससे पहले भारत-ए और साउथ अफ्रीका-ए के बीच तीन लिस्ट-ए मुकाबले 13, 16 और 19 नवंबर को राजकोट में खेले जाएंगे.

उधर विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर को शुरू होगी और अगले साल 18 जनवरी तक चलेगी. लेकिन इसके बीच 11, 14 और 18 जनवरी को भारतीय टीम अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले खेलेगी. ऐसे में अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेते भी हैं, तो वो 2 से 3 मैच ही खेल पाएंगे.

---- समाप्त ----