scorecardresearch
 

Feedback

रिकी पोंटिंग ने जारी की ऑल टाइम टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजों की सूची, कोहली समेत इन दिग्गजों का नाम गायब

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में अपने ऑल-टाइम टॉप-5 बल्लेबाज़ों की सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को शामिल नहीं किया. कोहली, जिन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और अपने टेस्ट करियर में 210 पारियों में 9230 रन बनाए, इस सूची में कहीं नहीं दिखे.

Advertisement
X
विराट कोहली और रोहित शर्मा.
विराट कोहली और रोहित शर्मा.

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में अपने ऑल-टाइम टॉप-5 बल्लेबाज़ों की सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने विराट कोहली को शामिल नहीं किया. कोहली, जिन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और अपने टेस्ट करियर में 210 पारियों में 9230 रन बनाए, इस सूची में कहीं नहीं दिखे. यही नहीं पोंटिंग ने "फैब फोर" से कोहली और स्टीव स्मिथ को बाहर कर दिया और उनकी जगह जो रूट और केन विलियमसन को शामिल किया.

लारा को लेकर क्या बोले पोंटिंग

पोंटिंग ने कहा, “ब्रायन लारा सबसे हुनरमंद बल्लेबाज थे जिनका मैंने सामना किया और जब मैं कप्तान था, तो उन्होंने मुझे किसी भी खिलाड़ी से ज़्यादा बेचैन रातें दीं. सचिन तकनीकी रूप से जितने बेहतर थे, उतने किसी को मैंने नहीं देखा, राहुल द्रविड़ भी उसी स्तर के थे. अब मैं जो रूट को भी इसमें शामिल करूंगा, और केन विलियमसन को भी.'

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli
कोहली तो एकदम बदल गए, नया लुक देखा क्या? रिटायरमेंट से है कनेक्शन 
Gill Performance
Gill और Gambhir नंबर-3 के लिए अभी भी टेंशन में हैं! 
Virat Kohli and Rohit Sharma.
RO-KO का ODI कर‍ियर भी खत्म? इंग्लैंड दौरे के बाद म‍िले संकेत... टीम में जगह मिलना मुश्क‍िल  
Kohli On Siraj
Mohammed Siraj ने Virat Kohli को कहा थैंक्स! 
Team India Players During Oval Test
इंग्लैंड दौरा तो खत्म हुआ, अब इस साल कब-कहां मुकाबले खेलेगी टीम इंडिया, नोट कर लें शेड्यूल 

यह भी पढ़ें: कोहली ने AUS दौरे के लिए शुरू की नेट प्रैक्टिस... साथ में दिखा ये शख्स

बेन स्टोक्स को भी किया शामिल

पोंटिंग ने बेन स्टोक्स को चुनने का कारण भी बताया, जबकि इंग्लिश ऑलराउंडर के आंकड़े बहुत चमकदार नहीं हैं.
उन्होंने कहा, “स्टोक्स का मामला अलग है. उनके लिए आँकड़े मायने नहीं रखते. यह उनके पलों के बारे में है, वह एक सिचुएशन प्लेयर हैं. जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं, वह अपने सर्वश्रेष्ठ पर होते हैं. अगर आप महान खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो आपको उनके खेल पर प्रभाव के बारे में भी सोचना होगा.”

Advertisement

यह भी पढ़ें: ...तो रोहित शर्मा ही होंगे 2027 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान? ICC के इस पोस्टर से मची सनसनी

पोंटिंग ने रूट के बारे में कहा, “पिछले पांच साल में उन्होंने जो किया है, वह अद्भुत है. उनके 13,500 रन हैं. मैं खिलाड़ियों को इस आधार पर रैंक करता हूं कि वे कितने लंबे समय तक अपने चरम पर रह सकते हैं. आप 30-40 मैचों में बेहतरीन हो सकते हैं, लेकिन क्या आप यह 150 मैचों तक कर सकते हैं? 

एक और बड़ा नाम जो पोंटिंग की सूची में नहीं था, वह था दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस. आज तक, शीर्ष पांच रन बनाने वालों में उनका औसत (55.37) सबसे अधिक है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement