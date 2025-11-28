scorecardresearch
 
स्मृत‍ि मंधाना-पलाश मुच्छल ने Instagram पर बनाया एक जैसा नीला न‍िशान 🧿, क्या 'बुरी नजर से' है इसका कनेक्शन?

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने शादी टूटने की चर्चा के बीच इंस्टाग्राम पर किए एक जैसे च‍िह्र 🧿 बनाए हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं को बाजार गर्म है. दरअसल, दोनों ने एक जैसी इमोजी लगाई है, वो बुरी नजर से सुरक्षा का प्रतीक है.

पलाश मुच्छल और स्मृत‍ि मंधाना ने INSTA बायो में 🧿 न‍िशान लगाया है (Photo: instagram/@palash_muchhal)
Smriti Mandhana Palash Palash Muchhal Instagram Emoji: टीम इंड‍िया की स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना और कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं को जन्म दिया है. दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन अचानक दोनों ने शादी को कैंस‍िल कर दिया. 

पहले बताया गया कि स्मृत‍ि के प‍िता श्रीन‍िवास मंधाना की तबीयत खराब हो गई, इस वजह से इस टाला गया है. वहीं बाद में सोशल मीडिया पर शादी टलने के पीछे कई दूसरे दावे भी किए जा रहे हैं. लेकिन इन सब के बीच स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे फैन्स हैरान हैं. 
शादी टलने के बाद स्मृति ने हल्दी और मेहंदी की तस्वीरें डिलीट कर दी दी थीं. लेकिन अब दोनों ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक नीले रंग का इमोजी 🧿 लगाया है.

इस इमोजी 🧿 का आधिकारिक मतलब तो साफ नहीं है, लेकिन जो जानकारी मौजूद है उसके अनुसार इस इमोजी 🧿 का इस्तेमाल बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाता है. 

यह भी पढ़ें: भारतीय क्रिकेटर स्मृत‍ि मंधाना बनेंगी दुल्हन, सगाई पर 'मुन्नाभाई स्टाइल' में लगाई मोहर, देखें मजेदार VIDEO

smriti palash

ध्यान रहे सोशल मीडिया पर पलाश और स्मृत‍ि के र‍िश्तों को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलीं.कुछ अनकन्फर्म्ड चैट वायरल हुए, जिसक जरिए दावा किया गया कि पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया. हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसके बीच यह राहत की बात है कि स्मृति के पिता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: 'मैं वो कोर‍ियोग्राफर नहीं...', पलाश मुच्छल संग वायरल चैट पर 'मैरी डिकोस्टा' का बड़ा खुलासा, इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट

अफवाहों के बीच अब पलाश मुच्छल की मां अमिता मुच्छल का स्टेटमेंट सामने आया है. अमिता ने कहा कि सब कुछ तय योजना के अनुसार ही होगा. उन्होंने यह भी बताया कि पलाश का स्मृति के पिता से बहुत करीबी रिश्ता है, इसलिए उन्हीं की हालत देखकर शादी टालने का फैसला लिया गया.

