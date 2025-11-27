scorecardresearch
 
'मैं वो कोर‍ियोग्राफर नहीं...', पलाश मुच्छल संग वायरल चैट पर 'मैरी डिकोस्टा' का बड़ा खुलासा, इंस्टाग्राम पर लिखा पोस्ट

मैरी डिकोस्टा ने पलाश मुच्छल के साथ वायरल चैट पर सफाई देते हुए कहा कि वह 'कोरियोग्राफर नहीं हैं' और चैट्स को गलत संदर्भ में फैलाया गया. स्मृति मंधाना और पालााश की 23 नवंबर की शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर धोखा देने की अफवाहें फैल गई थीं. डिकोस्टा के बयान से कई अटकलों पर विराम लगने की उम्मीद है.

पलाश मुच्छल संग वायरल चैट पर मैरी ड‍िकोस्टा नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर आकर एक पोस्ट ख‍िला है (Photo: ITG)
Mary D’Costa breaks her silence on viral chats with Palaash Muchhal: पलाश मुच्छल और मैरी डिकोस्टा की कथित वायरल चैट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं. पलाश की भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश की 23 नवंबर की शादी अनिश्चितकाल के लिए टल गई थी. इसके बाद इंटरनेट पर मुच्छल पर धोखा देने जैसे दावे भी किए जाने लगे. 

मैरी ड‍िकोस्टा नाम की इस मह‍िला ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. महिला ने दावा क‍िया कि वह 'वो कोरियोग्राफर नहीं हैं', जिनकी चैट्स वायरल हो रही हैं, उनका संदर्भ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. मेर ओर मुच्छल के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जिसे गलत अर्थ में लिया जाए.

डिकोस्टा ने अपने पोस्ट में दावा किया कि वह गायक पलाश मुच्छल से कभी मिली नहीं हैं और उनका संपर्क सिर्फ एक महीने 29 अप्रैल से 30 मई 2025 तक रहा था. उन्होंने साफ किया कि वह वह 'कोरियोग्राफर' नहीं हैं, जिसके साथ पलाश की चैट बताई जा रही है.

डिकोस्टा ने लिखा- मैंने जुलाई में ही इस चैट को उजागर किया था, लेकिन तब कोई उन्हें जानता नहीं था, इसलिए बात फैल नहीं पाई. उन्होंने कहा कि कोरियोग्राफर वाली अफवाह सामने आने के बाद उन्हें लगा कि अब सच बताने का सही समय है. हालांकि aajtak.in इस महिला यूजर के दावे की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.
यह भी पढ़ें: पलाश मुच्छल ने स्मृत‍ि मंधाना को दिया धोखा? महिला संग चैट के स्क्रीनशॉट VIRAL

A post shared by maryyyy 🥂 (@marydcosta_0)

मह‍िला ने पोस्ट में आगे दावे क‍िया मैं वही लड़की नहीं हूं जिसके साथ उन्होंने धोखा किया.स्मृति की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी दूसरी महिला को चोट पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकतीं. डिकोस्टा ने मीडिया से अनुरोध किया कि वे अफवाहें या गलत बातें न फैलाएं और उनकी फोटो का इस्तेमाल न करें.

ध्यान रहे स्मृति मंधाना ने अपनी शादी से जुड़े पोस्ट, इंगेजमेंट की तस्वीरें और वीडियोज भी अपने प्रोफाइल से हटा दिए हैं. उनकी करीबी दोस्त और भारतीय खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी इंगेजमेंट के वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए हैं.

क्रिकेटर स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को रविवार को कार्ड‍ियक इशू वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके तुरंत बाद, पलाश को भी वायरल इन्फेक्शन और एसिडिटी की दिक्कतों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा था.  पलाश को एक दिन बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि स्मृति के पिता को मंगलवार को सांगली के सर्वहित हॉस्पिटल और मेडिकल रिसर्च सेंटर से ड‍िस्चार्ज कर दिया गया है. 

 

---- समाप्त ----
