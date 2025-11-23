स्मृति मंधाना की शादी टली, पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

वर्ल्ड चैम्पियन स्मृति मंधाना की शादी टल गई है. रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है. बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी आज होनी थी. शादी की रस्में धूमधाम से मनाई जा रही थीं. सोशल मीडिया पर कपल के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे थे.

VIDEO | Tuhin Mishra, manager of Indian cricketer Smriti Mandhana, confirms that her father is not well and the wedding has been indefinitely postponed.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/K5EVJwyR4h — Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025

भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने पुष्टि की है कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और शादी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. मेहंदी और हल्दी की रस्म शनिवार को ही हुई थी. आज दोपहर दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन अचानक उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई.

स्मृति मंधाना के मैनेजर ने बताया कि 'सुबह में जब मंधाना के पिता ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी. हमने थोड़ी देर वेट किया. लेकिन हालात सामान्य नहीं हुए तो हमने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन हैं.'

मैनेजर ने कहा कि स्मृति अपने पिता से बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो उन्होंने डिसाइड किया की जब तक उनके पापा ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए ये शादी पोस्टपोंड है.

