'दिल टूट गया...', पंजाब में आई बाढ़ से इमोशनल हुए शुभमन गिल, यूं बयां किया दर्द

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर पंजाब में आई भीषण बाढ़ को लेकर दुख जताया है. उन्होंने एक भावुक संदेश में लिखा, 'पंजाब को बाढ़ से तबाह होते देख दिल टूट गया. हम फिर उठ खड़े होंगे. मेरी दुआएं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हैं. मैं अपने लोगों के साथ मज़बूती से खड़ा हूं.'

पंजाब में बाढ़ के चलते अब तक कम से कम 29 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं. सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान के कारण 10 से अधिक जिले जलमग्न हैं. कुछ जगहों पर रावी नदी सामान्य चौड़ाई से दस गुना बढ़ गई है, जिससे घर और खेत डूब गए.

1 सितंबर तक 1,300 से ज़्यादा गांव पानी में डूबे रहे और 6,582 लोगों को 122 राहत शिविरों में पहुंचाया गया. सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में पठानकोट, गुरदासपुर, फाज़िल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोज़पुर, होशियारपुर और अमृतसर शामिल हैं.

इस संकट के बीच पंजाबी फिल्म सितारे दिलजीत दोसांझ, एमी विर्क और सोनम बाजवा भी मदद के लिए आगे आए. दिलजीत ने एनजीओ और प्रशासन के साथ मिलकर गुरदासपुर और अमृतसर की 10 बस्तियों को गोद लिया और वहां ज़रूरी सामान, खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाने का काम शुरू किया.

वहीं गिल इस वक्त एशिया कप 2025 की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और लंबे समय बाद टी20 टीम में वापसी की है. वह सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में उप-कप्तान होंगे और अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे.

गिल हाल ही में टेस्ट कप्तान बने हैं और इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी (2025) में 754 रन (4 शतक) बनाकर भारत को 2-2 की बराबरी दिलाई. बीमारी के कारण वह दलीप ट्रॉफी का क्वार्टर-फाइनल नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर एशिया कप के लिए तैयार हैं.

