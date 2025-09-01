KCL में चमके संजू सैमसन, शुभमन गिल से बेहतर है टी20 रिकॉर्ड, एशिया कप में मिलेगा ओपनिंग का मौका?

केरल क्रिकेट लीग (KCL) 2025 में संजू सैमसन का बल्ला जमकर बोला है. संजू सैमसन एशिया कप 2025 से पहले ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे उनकी ओपनिंग पोजीशन पर कोई खतरा आए. केरल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पिछले कुछ समय से टॉप ऑर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है.

एशिया कप 2025 के लिए हाल ही में घोषित की गई भारतीय टीम में संजू सैमसन को भी शामिल किया गया है. वहीं टीम में शुभमन गिल को भी बतौर उप-कप्तान जगह मिली है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एशिया कप में संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे. गिल लगभग 1 साल बाद टी20 इंटरनेशनल में वापसी के लिए तैयार हैं.

हालांकि, संजू सैमसन इस पोजीशन को पाने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे हैं. केरल क्रिकेट लीग में वह बार-बार अपने बल्ले से यह बता रहे हैं कि वो ही एशिया कप 2025 में ओपनिंग करने के असली हकदार हैं. लेकिन, टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने साफ संकेत दिए थे कि एशिया कप 2025 में गिल ही ओपनिंग करेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि सैमसन को शीर्ष क्रम पर बल्लेबाजी करने का मौका केवल गिल और जायसवाल की गैरमौजूदगी में मिला था.

KCL में कैसा रहा है संजू सैमसन का प्रदर्शन?

संजू सैमसन केरल क्रिकेट लीग 2025 में कोच्चि ब्लू टाइगर्स के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने 5 पारियों में 73.60 के एवरेज से 368 रन बनाए हैं. संजू ने 4 पारियों में ओपनिंग की है, जिसमें उन्होंने चारों इनिंग्स में 50+ रन बनाते हुए 355 रन ठोक दिए. उनका एवरेज 88.75 का रहा है. इस दौरान उन्होंने एक मैच में 42 गेंदों पर शतक जड़ा. गौर करने वाली बात यह है कि इस टूर्नामेंट में उनकी एकमात्र नाकामी तब आई, जब वह नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे और 22 गेंदों में 13 रन ही बना पाए.

टी20I में बतौर ओपनर कैसा है संजू सैमसन का प्रदर्शन ?

संजू सैमसन को टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सफलता ओपनिंग करते हुए ही मिली है. वह एक साल में टी20 इंटरनेशनल में तीन शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उन्होंने ये सभी शतक बतौर ओपनर ही लगाए हैं. सैमसन ने टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 17 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 522 रन बनाए. इस दौरान उनका एवरेज 32.62 रहा है. संजू ने टी20 इंटरनेशनल में ओवरऑल 42 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 25.32 की एवरेज से 861 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनके नाम पर 3 शतक और 2 अर्धशतक दर्ज हैं.

बतौर ओपनर कैसा है शुभमन का टी20I में प्रदर्शन?

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के टी20 इंटरनेशनल के आंकड़े कुछ खास नहीं हैं. गिल ने इस फॉर्मेट में अभी तक 21 मैच खेले हैं और सभी में ओपनिंग ही की है. जिसमें उन्होंने 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 3 अर्धशतक निकले.

