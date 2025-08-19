Shubman Gill all format captain: टी20 वर्ल्ड कप से महज छह महीने पहले शुभमन गिल को फिर से टीम इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है. इससे साफ है कि भारतीय क्रिकेट अब एक ही कप्तान सभी फॉर्मेट की पॉलिसी की ओर बढ़ रहा है. मंगलवार (19 अगस्त) को जब‍ एश‍िया कप के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया.

फिलहाल रोहित शर्मा वनडे टीम के कप्तान हैं जबकि सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप में टीम की कमान संभाल रहे हैं. लेकिन गिल को अगले छह महीनों में भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा और भविष्य का कप्तान माना जा रहा है. कोच गौतम गंभीर और सेलेक्शन कमेटी दोनों ही इस सोच पर सहमत हैं. अगर गिल फिट रहते हैं, तो 2027 वर्ल्ड कप और 2028 ओलंपिक में टीम की कप्तानी उन्हीं के हाथों में होने की उम्मीद है.

तो संजू सैमसन की मुश्किलें बढ़ेंगी

टीम सेलेक्शन से यह भी साफ है कि संजू सैमसन की जगह खतरे में है. उनका खेल टॉप-3 तक सीमित है और जब ऋषभ पंत टीम में लौटेंगे तो उनके लिए जगह और भी मुश्किल हो जाएगी. संकेत यही हैं कि सैमसन को इस बार भी दूसरे विकेटकीपर के रूप में ही जगह मिल सकती है, जैसे पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था.

Advertisement

गिल का धमाकेदार फॉर्म

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि इंग्लैंड में गिल का प्रदर्शन उम्मीद से भी बेहतर था. आईपीएल में भी गिल ने 600 से ज्यादा रन बनाए और 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेले. इस वजह से टॉप ऑर्डर में उनकी जगह लगभग पक्की मानी जा रही है.

सैमसन बनाम त‍िलक वर्मा

अभिषेक शर्मा का बल्लेबाजी में प्रदर्शन और उनकी गेंदबाजी उन्हें टीम में मजबूत बनाती है. यशस्वी जायसवाल फिलहाल रिजर्व में हैं. वहीं तिलक वर्मा लेफ्ट-हैंडर हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं और गेंदबाजी भी कर सकते हैं. अगर सैमसन को खिलाना है तो तिलक को बाहर करना पड़ेगा, लेकिन इससे मिडिल ऑर्डर दाएं हाथ के बल्लेबाजों से भर जाएगा.

ऋषभ पंत आए तो क्या होगा?

जितेश शर्मा को फिनिशर और विकेटकीपर के तौर पर आजमाया जा सकता है, जिससे टीम को एक अतिरिक्त ऑलराउंडर का विकल्प मिल जाता है. लेकिन यह अस्थायी समाधान है. असली तस्वीर तब साफ होगी जब ऋषभ पंत फिट होकर वापसी करेंगे.

एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह

एश‍िया कप 2025 के ल‍िए स्टैंडबाय ख‍िलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

---- समाप्त ----