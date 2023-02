Shubman Gill-Sara Tendulkar: शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर का रिलेशनशिप कन्फर्म! शेयर की एक ही कैफे की फोटो, फैन्स बोले- वाह

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शुभमन गिल इन दिनों सुर्खियों में हैं. पिछले कई दिनों से वह लगातार रन बना रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर शुभमन ने एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसने काफी वक्त से चल रही एक अफवाह को और ज़ोर दे दिया. शुभमन गिल ने लंदन के एक कैफे की फोटो शेयर की, खास बात ये है कि सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने भी कुछ वक्त पहले ऐसी ही फोटो शेयर की थी. ऐसे में फैन्स कह रहे हैं कि दोनों की जोड़ी बन गई है.

Shubman Gill posting the pic clicked by Sara Tendulkar in 2021 that too on Valentine's day. 👀 pic.twitter.com/iGYYt7u5k2