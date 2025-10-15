शुभमन गिल के लिए 19 अक्टूबर से शुरू होने वाला ऑस्ट्रेलिया का दौरा खास होने वाला है. क्योंकि जिन दो खिलाड़ियों (विराट कोहली और रोहित शर्मा) की सरपरस्ती में वो खेले थे, अब वो दो सीनियर खिलाड़ी उनके अंडर में खेलेंगे. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शुभमन का लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा.
रोहित शर्मा बतौर कप्तान वनडे में एक बड़ी विरासत छोड़कर जा रहे हैं. ऐसे में शुभमन गिल, रोहित के पदचिह्नों पर कैसे चल पाते हैं, यह भी देखना अहम होगा. रोहित ने 56 वनडे मुकाबलों में 42 में जीत दर्ज की और 12 में उनको हार मिली. 1 मैच बेनतीजा रहा और 1 टाई पर छूटा. रोहित की बात की जाए तो व्हाइटबॉल खासकर वनडे क्रिकेट के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में टीम का जीत प्रतिशत 75 रहा है. ऐसे में शुभमन गिल को अपनी कप्तानी की लकीर रोहित से लंबी करनी होगी.
गिल के अंडर में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पूर्व कप्तान कोहली भी होंगे. जिनके कार्यकाल में भारत ने 95 में से 65 वनडे मैच जीते, 1 मैच टाई रहा और 2 बेनतीजा रहे. यानी 2 ऐसे कप्तान जिनका भारतीय क्रिकेट में एक SWAG रहा है, उनसे गिल कैसे आगे बढ़ेंगे, यही इस दौर पर सबसे अहम सवाल होने वाला है.
शुभमन गिल की बात की जाए तो वो बतौर कप्तान खूब निखरकर सामने आए हैं. कई दिग्गज खिलाड़ी और क्रिकेट पंडित मान चुके हैं कि गिल जब से कप्तान बने हैं, उनका खेल और शानदार हो गया है.
गिल का पहला बतौर कप्तान टेस्ट इंग्लैंड की धरती पर था . जहां वो कोहली, रोहित और अश्विन के बिना टेस्ट सीरीज खेलने गए थे. यहां न्यू टीम इंडिया ने 2-2 से रोमांचक अंदाज में सीरीज बराबर की. वहीं गिल का फॉर्म तो इस सीरीज में गजब ही था. कैप्टन गिल ने इंग्लैंड में भारत की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 5 मैचों में 75.40 के एवरेज और चार शतकों के साथ 754 रन बनाए.
इसके बाद बारी आई वेस्टइंडीज सीरीज की. इस सीरीज को लेकर क्रिकेट पंडित पहले ही बता चुके थे भारतीय टीम जीतेगी. ठीक वैसा ही हुआ. भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से सीरीज में हराया. वहीं कैप्टन गिल की भी टेस्ट क्रिकेट में यह पहली सीरीज जीत रही. गिल ने इस सीरीज में 2 मैचों की 3 पारियों में 192 रन बनाए, जिसमें एक शानदार 129 की नाबाद पारी* भी शामिल रही. गिल का एवरेज 96.00 और स्ट्राइक रेट 61.73 रहा.
ऑस्ट्रेलिया में होगी कैप्टन गिल का असली परीक्षा
भारत के नए टेस्ट और वनडे कप्तान केएल गिल का असली इम्तिहान अब ऑस्ट्रेलिया दौरे में शुरू होने जा रहा है. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में हुए दौरे में गिल ने अपनी कप्तानी की छाप छोड़ी, लेकिन अब उसे उन परिस्थितियों का सामना करना है जो इससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैं. ऑस्ट्रेलिया का दौरा हर मायने में अलग रहता है.
खेल के लिहाज से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई पिचें तेज और उछालदार होती हैं, और घरेलू टीम को हर लिहाज से मदद मिलेगी. यही वजह है कि इस दौरे को गिल के लिए एक अलग और कठिन इम्तिहान माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा न केवल उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन, बल्कि भारतीय टीम की रणनीति फ्यूचर को परखने वाला है.
वहीं खास बात यह भी है कि इस दौरे पर गिल को सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपने अंडर खिलाना होगा. ऐसे में सवाल यह है कि बतौर कप्तान गिल, रोहित और कोहली के साथ क्या चीजें प्लान कर गए हैं. हालांकि गिल ने यह उम्मीद जताई है कि ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में अपना जादू बिखेरेंगे.
गिल ने ऑस्ट्रेलिया रवान होने से पहले कहा था कि दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अतीत में भारत के लिए कई मैच जीते हैं. वे पिछले 10-15 वर्षों से भारत के लिए खेल रहे हैं, और जो अनुभव वे लाते हैं वह हर कप्तान और हर टीम के लिए अनमोल है. उम्मीद यही है कि उनका मैजिक ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा.
बकौल गिल, उन्होंने इस बात को लेकर भी क्लियरटी दी है कि दोनों खिलाड़ी वनडे सेटअप का अहम हिस्सा बने रहेंगे और उनके अनुभव की टीम को बेहद जरूरत है. वहीं हेड कोच गौतम गंभीर ने भी रोहित और कोहली के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर को स्पष्ट बात तो नहीं की लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम को फिलहाल वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए.
ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का यह दौरा कैप्टन शुभमन गिल के लिए भी वनडे में एक 'रियल टेस्ट' होगा, जहां वो कोच गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं, इस पर सभी की नजरें होंगी. वहीं गिल सीनियर प्लेयर्स का रेस्पेक्ट मेंटेन कर उनको टीम में कैसे खिलाते हैं, इस पर हर पल फैन्स आंखे गड़ाकर रखेंगे. यह सारी चीजें वर्ल्ड कप 2027 का एक तरह से फ्यूचर भी तय करेंगी. ऐसे में गिल के लिए ऑस्ट्रेलिया का यह दौरान एक इम्तिहान होगा.
ऑस्ट्रेलिया की भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) और यशस्वी जायसवाल.
भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे का वनडे शेड्यूल
19 अक्टूबर- पहला वनडे, पर्थ
23 अक्टूबर- दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर- तीसरा वनडे, सिडनी