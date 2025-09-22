'फरहान ने चलाई AK-47 तो भारत ने दाग दी ब्रह्मोस...', पूर्व पाक खिलाड़ी ने अपनी ही टीम के लिए मजे

एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी. पाकिस्तान ने भारत को 172 रनों का लक्ष्य दिया था, जो इस मैदान पर औसत जीत का स्कोर माना जाता है, लेकिन मौजूदा भारतीय टीम बाकी टीमों से कई स्तर ऊपर साबित हुई और बिना किसी परेशानी के जीत हासिल कर ली.

इस मैच में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने 59 गेंदों पर 105 रनों की साझेदारी की. गिल 47 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अभिषेक ने तूफ़ानी बल्लेबाज़ी जारी रखी और 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें छह चौके और 5 छक्के शामिल थे. उनके आउट होने तक मैच भारत की झोली में जा चुका था. औपचारिकताएं तिलक वर्मा ने पूरी कीं और भारत को शानदार जीत दिलाई.

इससे पहले, पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान ने 58 रन बनाए. फरहान ने अर्धशतक पूरा करने के बाद गनशॉट का इशारा किया, जिस पर फैंस ने कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने पहलगाम हमले का मजाक उड़ाया. हालांकि, फ़रहान ने इन आरोपों से इनकार किया.

दानिश कनेरिया का पाकिस्तान पर हमला

पूर्व पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि गिल और अभिषेक की बल्लेबाज़ी ने पाकिस्तान को हक्का-बक्का कर दिया. कनेरिया ने न्यूज एजेंसी IANS से कहा, 'साहिबजादा फ़रहान ने AK-47 का इशारा किया, लेकिन फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्ले से अपना ब्रह्मोस दाग दिया. शर्मा ने तो फ्लाइंग किस भी दिया. यही असली जवाब है. भारतीय ओपनरों का काउंटरअटैक इतना ज़बरदस्त था कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी तरह बिखर गए. धुलाई और महाधुलाई में फर्क होता है.और ये महाधुलाई थी.'

फखर जमां के आउट पर कनेरिया की राय

कनेरिया ने फखर जमान के विवादित आउट पर भी टिप्पणी की और कहा कि वे आउट थे. उन्होंने पाकिस्तान पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया. कनेरिया ने कहा, अब पाकिस्तान एक और बहाना ढूंढेगा. वह अब रोएगा कि आउट नहीं था. लेकिन यह बिल्कुल साफ कैच था, संजू सैमसन के ग्लव्स गेंद के नीचे थे. फिर भी पाकिस्तान रोएगा और 'बेनेफिट ऑफ डाउट' की बात करेगा.



---- समाप्त ----