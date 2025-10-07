scorecardresearch
 

'ODI के लिए फ‍िट, टेस्ट के लिए...', श्रेयस अय्यर के कंफ्यूजन पर भारतीय द‍िग्गज द‍िलीप वेंगसरकर हैरान, उठाए सवाल

टीम इंड‍िया के पूर्व चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर हैरान हैं कि श्रेयस अय्यर अगर वनडे (ODI) खेलने के लिए फिट हैं, तो फिर टेस्ट (रेड बॉल क्रिकेट) के लिए क्यों नहीं. वह उनके इस रवैये से हैरान दिखे.

श्रेयस अय्यर को लेकर द‍िलीप वेंगसरकर ने बड़ा बयान द‍िया है (Photo: Getty)
टीम इंड‍िया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर श्रेयस अय्यर के रेड बॉल क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने के फैसले को समझ नहीं पा रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट के बाद भारत ‘ए’ के कप्तान अय्यर ने सीरीज के दूसरे मैच से नाम वापस ले लिया. वेंगसरकर का कहना है कि वनडे (ODI) क्रिकेट के लिए श्रेयस खेल रहे और रेड बॉल क्रिकेट (टेस्ट क्रिकेट) से दूर हैं, यह समझ से पहले हैं

श्रेयस ने बीसीसीआई से छह महीने तक रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहने की अनुमति मांगी, क्योंकि उन्हें लंबे फॉर्मेट में फिट रहने में दिक्कत हो रही है. वेंगसरकर का मानना है कि अगर अय्यर वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं, तो उन्हें रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए भी फिट होना चाहिए.

69 साल के वेंगसरकर ने मिड-डे से कहा- सच कहूं तो यह मेरे लिए एक पहेली है, क्योंकि वह (अय्यर) कहता है कि वह रेड बॉल क्रिकेट के लिए फिट नहीं है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए फिट है.
यह भी पढ़ें: शुभमन कप्तान, श्रेयस उप-कप्तान, शमी-जडेजा OUT... टीम चयन ने दिए भविष्य के संकेत

मुझे रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में फर्क समझ नहीं आता. मेरा मानना है कि अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए फिट हैं, तो आप रेड बॉल क्रिकेट के लिए भी जरूर फिट होंगे. रेड बॉल या व्हाइट बॉल चुनने जैसी बातें मेरी समझ से बाहर हैं. 

अय्यर को विदर्भ के खिलाफ ईरानी कप मैच और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया. उन्होंने 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के भारत दौरे के बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है.

BCCI ने अय्यर के रेड-बॉल क्रिकेट से ब्रेक पर क्या कहा? 
तीन वनडे मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ टीम की घोषणा करते हुए BCCI ने प्रेस रिलीज जारी की थी और इस दौरान श्रेयस के ना खेलने पर बयान भी दिया था.

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी संग एक्सपेर‍िमेंट करना पड़ा भारी, टीम इंड‍िया ने क्यों की ये गलती? भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ऑस्ट्रेल‍िया में चौथी बार फ्लॉप

BCCI ने कहा था- श्रेयस अय्यर ने BCCI को सूचित किया है कि उन्होंने रेड-बॉल क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक लेने का निर्णय लिया है. यूके में उनकी पीठ की सर्जरी हुई थी और उन्होंने ठीक तरह से रिकवरी की, लेकिन हाल ही में लंबे फॉर्मेट में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और अकड़न महसूस हुई. वह इस अवधि का उपयोग अपने  फिटनेस पर काम करने के लिए करना चाहते हैं. उनके इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उन्हें ईरानी कप के लिए चयन में नहीं लिया गया है. 

अय्यर को उप-कप्तानी की भूमिका
श्रेयस अय्यर को भारत ‘ए’ टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ को 2-1 से हराया. उन्हें नए ODI कप्तान शुभमन गिल के उप-कप्तान के रूप में भी नामित किया गया है, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. यह अय्यर का ICC चैम्प‍ियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहला इंटरनेशनल मैच होगा. ऑस्ट्रेलिया में उनका ODI रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ 59 रन बनाए हैं.

 

