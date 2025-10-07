भारत अंडर-19 टीम और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ टेस्ट मुकाबला मैके (Mackay) में शुरू हो गया है. यह मैच 10 अक्टूबर 2025 तक खेला जाएगा. सीरीज के तहत भारत की जूनियर टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और दोनों टीमों के बीच यह दूसरा टेस्ट मुकाबला है. पहला टेस्ट भारतीय टीम ने जीता था.

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेल‍िया की अंडर-19 टीम पहली पारी में 135 रनों पर लुढ़क गई. हेन‍िल पटेल और ख‍िलान पटेल ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके. वहीं भारतीय टीम ने जब अपनी पारी शुरू की तो एक बड़ा पर‍िवर्तन देखने को मिला.

जहां अपेक्षा के अनुरूप वैभव सूर्यवंशी ओपन‍िंग करने नहीं आए. उनकी जगह व‍िहान मल्होत्रा और कप्तान आयुष म्हात्रे ओपन‍िंग करने आए. हालांकि टीम इंड‍िया का यह एक्सपेर‍िमेंट सही साबित नहीं हुआ. व‍िहान 11 तो आयुष 4 रन बनाकर चलते बने, दोनों के आउट होते ही टीम इंड‍िया का स्कोर 18 रन पर 2 विकेट हो गया.

वहीं अपनी फेवरेट बैट‍िंग पोजीशन ओपन‍िंग की जगह वैभव ने तेज रन बनाने की कोश‍िश तो की, लेक‍िन वह भी 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद भारतीय टीम के 6 विकेट 82 रन पर धड़ाम हो गए.

वहीं खास बात यह रही कि भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे इस दौरे पर एक बार फ्लॉप हुए और और चौथी बार सिंगल ड‍िज‍िट पर आउट हुए.

वैभव सूर्यवंशी vs व‍िहान मल्होत्रा vs आयुष म्हात्रे

ऑस्ट्रेल‍िया के दौरे पर और उससे पहले इंग्लैंड के अंडर-19 दौरे पर ओपन‍िंग करते दिखे थे. उन्होंने ब्रिस्बेन में हुए यूथ टेस्ट में 113 रनों की पारी खेली थी. उससे पहले हुए 3 यूथ वनडे में 38, 70 और 16 रनों की पारी खेली थी.

Vaibhav SuryaVanshi is a gem of a cricketer! Yesterday he scored 113 off just 86 balls at Brisbane against Under 19 Aus boys! Just Authoritative batsmanship with amazing Six hitting skills!!

Watch the video- courtesy: Cricket Australia. #VaibhavSuryavanshi #Cricket pic.twitter.com/kz8o3l1wQ5 — Dr.MAULIK SHAH (@maulikdr) October 1, 2025

व‍िहान मल्होत्रा की बात की जाए तो उन्होंने पहले यूथ टेस्ट में तीसरे नंबर पर 6 रन बनाए थे. वह इसी पोजीशन पर खेलते हैं. वहीं 3 यूथ वनडे में उन्होंने 9, 70 और 40 रनों की पार‍ियां खेली थीं.

अंडर-19 भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे की बात की जाए तो उनके लिए ऑस्ट्रेल‍िया दौरा यादगार नहीं रहा है. उन्होंने पहले यूथ टेस्ट में महज 21 रन बनाए. वहीं यूथ वनडे सीरीज के 3 मैचों में उन्होंने 6, 0, 4 रन बनाए. हालांकि दूसरे वनडे में उन्होंने 3 विकेट जरूर झटके.

कैसा रहा है अब तक का भारत की अंडर-19 टीम का ऑस्ट्रेल‍िया दौरा?

टीम इंड‍िया की अगली पीढ़ी यानी अंडर-19 क्रिकेटर्स ने यूथ वनडे सीरीज में 3-0 से ऑस्ट्रेल‍िया का सूपड़ा साफ किया था. वहीं यूथ टेस्ट सीरीज में वो फ‍िलहाल 1-0 से आगे है.



