वैभव सूर्यवंशी संग टीम इंड‍िया ने क‍िया 'महाब्लंडर', ये एक्सपेर‍िमेंट पड़ा भारी... भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ऑस्ट्रेल‍िया में चौथी बार फ्लॉप

वैभव सूर्यवंशी इस समय ऑस्ट्रेल‍ियाई दौरे पर हैं और अंडर-19 टीम इंड‍िया के साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन दूसरे यूथ टेस्ट के दौरान उनके बल्लेबाजी क्रम में पर‍िवर्तन हुआ. इस पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं कप्तान आयुष म्हात्रे चौथी बार सिंगल ड‍िज‍िट में आउट हुए.

Ayush Mhatre-Vaibhav Suryavanshi (PTI)
भारत अंडर-19 टीम और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच दूसरा यूथ टेस्ट मुकाबला मैके (Mackay) में शुरू हो गया है. यह मैच 10 अक्टूबर 2025 तक खेला जाएगा.  सीरीज के तहत भारत की जूनियर टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और दोनों टीमों के बीच यह दूसरा टेस्ट मुकाबला है. पहला टेस्ट भारतीय टीम ने जीता था. 

इस मुकाबले में ऑस्ट्रेल‍िया की अंडर-19 टीम पहली पारी में 135 रनों पर लुढ़क गई. हेन‍िल पटेल और ख‍िलान पटेल ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट झटके. वहीं भारतीय टीम ने जब अपनी पारी शुरू की तो एक बड़ा पर‍िवर्तन देखने को मिला. 

जहां अपेक्षा के अनुरूप वैभव सूर्यवंशी ओपन‍िंग करने नहीं आए. उनकी जगह व‍िहान मल्होत्रा और कप्तान आयुष म्हात्रे ओपन‍िंग करने आए. हालांकि टीम इंड‍िया का यह एक्सपेर‍िमेंट सही साबित नहीं हुआ. व‍िहान 11 तो आयुष 4 रन बनाकर चलते बने, दोनों के आउट होते ही टीम इंड‍िया का स्कोर 18 रन पर 2 विकेट हो गया. 

वहीं अपनी फेवरेट बैट‍िंग पोजीशन ओपन‍िंग की जगह वैभव ने  तेज रन बनाने की कोश‍िश तो की, लेक‍िन वह भी 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद भारतीय टीम के 6 विकेट 82 रन पर धड़ाम हो गए. 

वहीं खास बात यह रही कि भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे इस दौरे पर एक बार फ्लॉप हुए और और चौथी बार सिंगल ड‍िज‍िट पर आउट हुए.  

वैभव सूर्यवंशी vs व‍िहान मल्होत्रा vs आयुष म्हात्रे 
ऑस्ट्रेल‍िया के दौरे पर और उससे पहले इंग्लैंड के अंडर-19 दौरे पर ओपन‍िंग करते दिखे थे. उन्होंने  ब्रिस्बेन में हुए यूथ टेस्ट में 113 रनों की पारी खेली थी. उससे पहले हुए 3 यूथ वनडे में 38, 70 और 16 रनों की पारी खेली थी. 

व‍िहान मल्होत्रा की बात की जाए तो उन्होंने पहले यूथ टेस्ट में तीसरे नंबर पर 6 रन बनाए थे. वह इसी पोजीशन पर खेलते हैं. वहीं 3 यूथ वनडे में उन्होंने 9, 70 और 40 रनों की पार‍ियां खेली थीं. 

अंडर-19 भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे की बात की जाए तो उनके लिए ऑस्ट्रेल‍िया दौरा यादगार नहीं रहा है. उन्होंने पहले यूथ टेस्ट में महज 21 रन बनाए. वहीं यूथ वनडे सीरीज के 3 मैचों में उन्होंने 6, 0, 4 रन बनाए. हालांकि दूसरे वनडे में उन्होंने 3 विकेट जरूर झटके. 

कैसा रहा है अब तक का भारत की अंडर-19 टीम का ऑस्ट्रेल‍िया दौरा? 

टीम इंड‍िया की अगली पीढ़ी यानी अंडर-19 क्रिकेटर्स ने यूथ वनडे सीरीज में 3-0 से ऑस्ट्रेल‍िया का सूपड़ा साफ किया था. वहीं यूथ टेस्ट सीरीज में वो फ‍िलहाल 1-0 से आगे है.  
 

---- समाप्त ----
