इस पूर्व भारतीय गेंदबाज का छलका दर्द... बोले- पूरी जिंदगी रंगभेद झेला है

पूर्व भारतीय लेग स्पिनर लक्ष्मण रामकृष्णन ने इंग्लैंड क्रिकेट को सुर्खियों में लाने वाले नस्लवाद प्रकरण के संदर्भ में अपने अनुभव का खुलासा किया. उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने जीवन भर ‘रंग के कारण भेदभाव’ का सामना किया है जो उनके अपने देश में भी किया गया है.

शिवरामकृष्णन भारत के लिए नौ टेस्ट और 16 वनडे खेल चुके हैं. 55 साल के शिवरामकृष्णन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘मैंने अपनी पूरी जिंदगी रंग के कारण भेदभाव और आलोचना का सामना किया है, इसलिए यह मुझे अब परेशान नहीं करता. दुर्भाग्य से यह मेरे अपने देश में हुआ.’

पूर्व लेग स्पिनर उस ट्विटर पोस्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कमेंटेटरों पर ऑनलाइन ट्रोलिंग का संकेत दिया गया था.

I have been criticised and colour discriminated all my life, so it doesn’t bother me anymore. This unfortunately happens in our own country