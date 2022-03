Shoaib Akhtar: 'किसी दिन सहवाग मिला तो उसे बहुत मारूंगा', शोएब अख्तर का बयान

क्रिकेट फैन्स को भारत और पाकिस्तान (Ind and Pak) के बीच मैच का बेसब्री से इंतजार होता है. आपसी तनाव के चलते कई सालों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही है. दोनों ही टीमें आईसीसी टूर्नामेंट में ही सामने आई हैं. दोनों टीम के बीच पहले जब भी मैच हुए हैं, उनमें पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) काफी हाइलाइट रहे हैं.

इधर टीम इंडिया की तरफ से वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) भी जमकर मजे लूटते थे. हालांकि मैदान के बाहर दोनों ही अच्छे दोस्त हैं. इस बार दोनों दिग्गजों के बीच सोशल मीडिया पर वॉर छिड़ा है. यह जंग दोस्ताना और मजाकिया टाइप से ही है. सहवाग के एक कमेंट पर अख्तर ने कहा कि किसी दिन सहवाग मिल गया तो बहुत मारूंगा.

सहवाग ने ट्विटर पर किया था फनी कमेंट

दरअसल, हाल ही में शोएब अख्तर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की थी. इसमें वह सूट पहने नजर आ रहे थे. अख्तर ने लिखा था- यह नया लुक है. उम्मीद है आपको पसंद आएगा. इस पर सहवाग ने कमेंट किया था- ऑर्डर लिख, एक बटर चिकन, दो नान और एक बियर.

He should learn from @virendersehwag about giving reply. I'm sure @shoaib100mph will also agree pic.twitter.com/qOTUgSKCon