Shoaib Akhtar Kargil Vijay Diwas 2022: ‘मैंने कश्मीर में फोन लगाया और कहा- तैयार करो..’, जब कारगिल में जंग लड़ने पहुंचे थे शोएब अख्तर

Shoaib Akhtar, Kargil Vijay Diwas 2022: देश आज (26 जुलाई) करगिल विजय दिवस मना रहा है. 23 साल पहले भारतीय सेना ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था. कारगिल की जंग 60 दिन से ज्यादा चली थी. इस जंग को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया. इस जंग में पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत के 527 जवान शहीद हो गए थे.

इस जंग से खेल और खासकर क्रिकेट भी अछूता नहीं रहा था. दोनों तरफ से कई खिलाड़ियों ने इस पर बयानबाजी की हैं. इन्हीं में से एक पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी हैं. उन्होंने दो साल पहले पाकिस्तानी न्यूज चैनल एआरवाई पर कहा था कि वह दो बार भारत के खिलाफ कारगिल में जंग लड़ने गए थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया.

'मरेंगे तो साथ ही मरेंगे. देख लेंगे सबको'

शोएब अख्तर ने कहा, 'मेरी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं होना चाहिए. लोगों को बहुत कम पता है कि उस जमाने में नॉटिंघम काउंटी क्लब के साथ मेरा पौने दो लाख पाउंड का एक करार हुआ था. 2002 में इससे भी बड़ा करार हुआ, लेकिन जब कारगिल युद्ध हुआ, तो मैं यह दोनों ही छोड़कर आ गया था.'

अख्तर ने कहा, 'मैं लाहौर में आकर खड़ा हो गया था. हाजी जनरल मेरे साथ आए कहा कि तू यहां क्या कर रहा है. मैंने कहा कि जंग शुरू होने वाली है. मरेंगे तो साथ ही मरेंगे. देख लेंगे सबको. काउंटी सीजन छोड़कर वापस आया. मैं दो बार लड़ने के लिए गया था.'

"Had turned down a heavy county cricket contract to fight Kargil War." Just make him the PM already! pic.twitter.com/zaAgQqhRu3