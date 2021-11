घुटनों का ऑपरेशन करवाने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे शोएब अख्तर, कहा- दौड़ने के दिन खत्म

शोएब अख्तर अपने जमाने के मशहूर तेज गेंदबाजों में से एक रहे हैं. 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर इस पाकिस्तानी गेंदबाज के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है. 2003 के वर्ल्ड कप में अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ 161.3 की रफ्तार से एक गेंद डाली थी.

लेकिन रफ्तार से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करने वाले अख्तर अब शायद ही दौड़ पाएं. अख्तर के घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है, जिसका उन्होंने खुलासा किया. शोएब अख्तर ने ट्विटर पर लिखा, 'मेरे दौड़ने के दिन खत्म हो गए है क्योंकि मैं बहुत जल्द घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए मेलबर्न जा रहा हूं.'

My running days are over as am leaving for total knee replacement in Australia Melbourne very soon 🥲🤞. pic.twitter.com/1sO6dHESPJ