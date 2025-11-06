AUS vs IND 4th T20I: पहले एशिया कप फाइनल, अब गोल्ड कोस्ट टी20… 'गेंदबाज' शिवम दुबे लगातार दे रहे सरप्राइज

Shivam Dube 4th T20I, IND vs AUS: टीम इंड‍िया के फ‍िन‍िशर बल्लेबाज श‍िवम दुबे लगातार भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी से भरोसेमंद बनते जा रहे हैं. ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, जब उन्होंने एश‍िया कप 2025 के फाइनल में अपनी उस समय भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की कमान संभाली जब उस मुकाबले में हार्द‍िक पंड्या इंजर्ड हो गए थे.

और पढ़ें

दुबे ने तब बुमराह से पहले ओपन‍िंग गेंदबाजी की थी. उन्होंने उस एश‍िया कप फाइनल में 3 ओवर किए थे और 23 रन द‍िए थे. हालांकि उस मैच में उनको कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने यह बात साब‍ित की कि अगर उनको गेंदबाजी दी जाएगी तो वो अपना रोल बखूबी न‍िभा सकते हैं.



यह भी पढ़ें: IND vs AUS: भारत ने जीता गोल्ड कोस्ट टी20, ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया, सीरीज में 2-1 की बढ़त

यही दुबे जब गोल्डकोस्ट टी20 में गुरुवार (6 नवंबर) को खेलने को उतरे तो भी उन्होंने अपना गेंदबाजी का रोल शानदार तरीके से न‍िभाया. उन्होंने मैच में बेहद जरूरी और खतरनाक कंगारू बल्लेबाज म‍िचेल मार्श (30) और ट‍िम डेव‍िड (14) को आउट किया था.

इससे पहले 32 साल के दुबे ने बल्लेबाजी में भी तीसरे नंबर पर उतरकर 18 गेंदों पर 22 रन बनाए थे. वहीं दुबे ने होबार्ट टी20 में भी ट‍िम डेव‍िड को तब आउट किया था, जब वो 74 रन बना चुके थे. यानी एक बात तो साफ है जब कप्तान सूर्या को कोई विकेट चाह‍िए होता है, तब वो श‍िवम दुबे को याद करते हैं.

Advertisement

श‍िवम दुबे ने कैसे किया गोल्डकोस्ट टी20 में कमाल?

गोल्डकोस्ट के हेर‍िटेज बैंक स्टेडियम में भारतीय टीम ने चौथे टी20 में 167/8 का स्कोर खड़ा किया था. इसके बाद ऑस्ट्रेल‍िया टीम ने धांसू गत‍ि से रनचेज शुरू किया. फ‍िर 'प्लेयर ऑफ द मैच' अक्षर पटेल (21* (11 गेंद) और 2/20) ने सबसे पहले 2 विकेट लिए. जिससे कंगारू टीम का स्कोर 8.5 ओवर्स में 67/2 हो गया.

लेकिन इसके बाद सरप्राइज फैक्टर के रूप में श‍िवम दुबे आए. दुबे ने अपने पहले ही ओवर में म‍िचेल मार्श (30) को न‍िपटाया और ऑस्ट्रेल‍िया का स्कोर 70/3 (9.2 ओवर) स्कोर कर दिया. फ‍िर उन्होंने अपने अगले ओवर में ट‍िम डेव‍िड (14) को कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करवाकर पवेल‍ियन भेजा. जिससे ऑस्ट्रेल‍िया की टीम 91/4 (11.3 ओवर) के स्कोर पर संघर्ष करने लगी.

कुल मिलाकर यहीं से कंगारू टीम का पतझड़ शुरू हुआ. जिससे वो उबर नहीं सकी. बाद में वॉश‍िंगटन सुंदर ने भी संकट में फंसी ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम के 3 विकेट लिए. अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रतर्वी को भी एक-एक सफलता मिली. अब दोनों टीम 8 नवंबर को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में एक दूसरे के आमने-सामने होंगी.

श‍िवम दुबे का इंटरनेशनल कर‍ियर

4 वनडे, 43 रन, 1 विकेट

45 टी20, 607 रन, 21 विकेट

Advertisement

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल

पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)

दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेल‍िया 4 विकेट से जीता)

तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट (भारतीय टीम 5 विकेट से जीती)

चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट (48 रन से जीता भारत)

पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन





---- समाप्त ----