Shan Masood Pakistan T20 World Cup: भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, सिर पर लगी बॉल, ये स्टार प्लेयर अस्पताल पहुंचा

Shan Masood Pakistan T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 सीजन की शुरुआत करने से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान टीम को अपना पहला मैच भारतीय टीम के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलना है. मगर उससे पहले ही टीम का एक स्टार प्लेयर चोट लगने के कारण अस्पताल पहुंच गया है.

यह स्टार बल्लेबाज शान मसूद है, जिसे नेट प्रैक्टिस के दौरान सिर पर बॉल लगी है. इसके बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पाकिस्तान को रविवार को ही भारत के खिलाफ मैच खेलना है, लेकिन शान मसूद को चोट लगने से टीम को बड़ा झटका लगा है.

शान मसूद का वीडियो भी वायरल हुआ

सोशल मीडिया पर शान मसूद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें चोट लगने के बाद जमीन पर लेटे दिखाया गया है. वीडियो में देख सकते हैं कि शान मसूद को पाकिस्तानी प्लेयर्स और स्टाफ घेर लेते हैं. इसी दौरान फिजियो और मेडिकल स्टाफ उनका तुरंत ही ट्रिटमेंट भी करते हैं, लेकिन फिर उन्हें स्कैन के लिए ले जाया जाता है, ताकी चोट की गंभीरता का पता चल सके.

बता दें कि शान मसूद पाकिस्तान टीम के साथ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में नेट प्रैक्टिस कर रहे थे. इसी दौरान मोहम्मद नवाज की एक शॉट बॉल उनके सिर के दाईं तरफ आकर लगी. हालांकि यह चोट कितनी खतरनाक होगी, यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो सकता है. फिलहाल, स्कैन की रिपोर्ट आने का इंतजार है.

Update:

قومی کھلاڑی شان مسعود کو پریکٹس کے دوران شدید تیز گیند لگی اور گیند شان مسعود کے منہ پر لگی... پی سی بی میڈیکل پینل شان مسعود کا مکمل معائنہ کررہا ہے

