संजू सैमसन पर चलेगी तलवार, एश‍िया कप में प्लेइंग XI से होंगे बाहर... ग‍िल का ओपनर बनना तय, क्या गौतम गंभीर की बात कट गई?

Sanju Samson vs Shubman Gill opener debate: अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि संजू सैमसन की T20 टीम में जगह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में सवाल है कि क्या अब संजू सैमसन एश‍िया कप की प्लेइंग 11 से बाहर हो जाएंगे?

क्या संजू सैमसन की जगह शुभमन ग‍िल करेंगे एश‍िया कप में ओपन‍िंग? इस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं (Photo: ITG)
क्या संजू सैमसन की जगह शुभमन ग‍िल करेंगे एश‍िया कप में ओपन‍िंग? इस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं (Photo: ITG)

Sanju Samson vs Gill opener debate: साल 2020 की बात है, गौतम गंभीर ने एक पोस्ट किया था और लिखा था कि संजू सैमसन भारत के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं. वहीं उनको बेस्ट यंग बैटर भी कहा था. गंभीर ने पोस्ट में यह भी लिखा था कि क्या कोई ड‍िबेट के ल‍िए तैयार है? 

इस पोस्ट के करीब 5 साल बाद जब एश‍िया कप 2025 के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान हुआ तो संजू सैमसन के अब प्लेइंग 11 होने पर सवाल हैं. हालांकि वो 30 साल के संजू सैमसन टीम में जरूर चुने गए हैं. इससे पहले हुए टी20 मैचों में भारत की ओर से ओपन‍िंग कर रहे थे.

अजीत अगरकर ने मंगलवार (19 अगस्त) को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि संजू सैमसन की T20 टीम में जगह सिर्फ इसलिए थी क्योंकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल मौजूद नहीं थे. ऐसे में एक इशारा यह भी कि शुभमन गिल अभ‍िषेक शर्मा संग ओपन करते दिख सकते हैं या वो ऊपरी क्रम में खेल सकते हैं. शुभमन गिल अब टीम इंड‍िया के एश‍िया कप में उपकप्तान होंगे, जो अक्षर पटेल की जगह लेंगे. 

एश‍िया कप 2025 के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है (File Photo: PTI)
दरअसल, संजू का हाल‍िया टी20 फॉर्म थोड़ा गड़बड़ रहा है. उन्होंने प‍िछली 5 टी20 पार‍ियों में 51 रन बनाए थे. लेकिन उससे पहले खेली गई 5 पार‍ियों में उन्होंने 3 शतक भी जड़े थे. यानी एक बात साफ है कि संजू जब चलते हैं तो उनका बल्ला गरजता है. 

अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को लेकर कहा कि शुभमन गिल के अंदर लीडरश‍िप क्वाल‍िटी है. इंग्लैंड में उनका फॉर्म शानदार था. क्या एश‍िया कप में शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं, इस पर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने जवाब दिया.  

उन्होंने कहा कि इसका फैसला कप्तान (सूर्यकुमार यादव) और कोच (गौतम गंभीर) करेंगे.  अगरकर ने कहा जब टीम दुबई पहुंचेगी तो स्थिति और साफ होगी, अभी टीम के पास कई ऑप्शन हैं. चीफ सेलेक्टर ने कहा- गिल पिछले कुछ महीनों से शानदार फॉर्म में हैं, और संजू भी अच्छा खेल रहे हैं. इनके साथ अभिषेक भी एक मजबूत विकल्प हैं. 

सूर्यकुमार यादव ने भी किया समर्थन 
टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल के उपकप्तान बनने का समर्थन किया है. सूर्या ने कहा- टी20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जब भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी तो वो इस फॉर्मेट (टी20) में उपकप्तान थे. इस दौरान वो टेस्ट क्रिकेट खेलने में बिजी हो गए, बाद में उनको टी20 फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन वो हमेशा से ही स्क्वॉड में थे. 

संजू क्यों पड़ेंगे गिल पर भारी? 
सैमसन को टॉप 3 ऑर्डर पर ही बल्लेबाजी रास आती है, जहां उनके लिए जगह बनना मुश्किल है. अभिषेक शर्मा का क्रम लगभग तय लग रहा है और लेफ्ट-राइट कॉम्ब‍िनेशन से दूसरे छोर पर गिल होंगे.

वर्ल्ड  कप से सिर्फ छह महीने पहले गिल को टी20 टीम का उपकप्तान बनाया जाना इस बात का संकेत है कि भारतीय क्रिकेट भविष्य में भी हर प्रारूप के लिए एक ही कप्तान की नीति पर कायम रहने वाला है.

हेड कोच गौतम गंभीर और मौजूदा चयन समिति कप्तानी को लेकर पूरी तरह एकमत हैं. ऐसे में अगर गिल फिट और उपलब्ध रहे, तो 2027 साउथ अफ्रीका-जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप और 2028 लॉस एंजिलिस ओलम्प‍िक में उनकी कप्तानी लगभग तय मानी जा सकती है.

एशिया कप टीम चयन की बारीकी से पड़ताल करें तो संजू सैमसन के लिए तस्वीर उत्साहजनक नहीं है. फाइनल 11 में उनकी जगह बनना मुश्किल दिख रहा है. टी20 वर्ल्ड कप तक ऋषभ पंत की फिटनेस और उपलब्धता सैमसन के लिए चुनौती और बढ़ा देगी.

अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेस में भले ही हर फॉर्मेट में एक कप्तान रखने पर सीधा जवाब ना दिया हो, लेकिन गिल की मौजूदगी को लेकर उन्होंने साफ कहा, 'हम सभी को इंग्लैंड में उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उससे भी बेहतर खेल दिखाया.'

अगरकर ने आगे कहा- टॉप ऑर्डर के लिए अभी हमारे पास कई ऑप्शन हैं और शुभमन बेहतरीन फॉर्म में हैं. दुबई की परिस्थितियों और विपक्ष को देखकर अंतिम एकादश तय होगा.'

सैमसन की बल्लेबाजी शीर्ष तीन क्रम में ही जचती है, लेकिन वहां गिल और अभिषेक शर्मा के चलते उनके लिए जगह निकलना कठिन है. गुजरात टाइटन्स के कप्तान गिल ने पिछले आईपीएल में 150 से अधिक की औसत से 600+ रन बनाए थे.

सैमसन को जगह दिलाने के लिए तिलक वर्मा को बाहर करना होगा, लेकिन तिलक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं और उनकी फील्डिंग भी बेहतरीन है. ऐसे में सैमसन को शामिल करने पर तीसरे से पांचवें नंबर तक सिर्फ दाएं हाथ के बल्लेबाज (सैमसन, सूर्यकुमार और हार्दिक) ही होंगे, जिससे बैट‍िंग कॉम्ब‍िनेशन एकरूप और सीमित नजर आएगा.

तो ग‍िल होंगे ऑल फॉर्मेट कैप्टन...  
शुभमन गिल की एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के उपकप्तान के तौर पर वापसी एक बड़ा फैसला है. गिल जुलाई 2024 से टीम इंडिया के लिए T20I नहीं खेले हैं, पर इस फैसले से साफ है कि टीम सेलेक्शन में सिर्फ हाल का इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि टीम मैनेजमेंट की सोच और अंदरूनी रणनीति भी अहम है.

खासतौर पर तब जब श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन किया, वो टीम से बाहर हो गए. इससे यह बहस छिड़ गई है कि खिलाड़ियों का चुनाव पूरी तरह परफॉर्मेंस पर हो रहा है या फिर आंतरिक पसंद-नापसंद का असर है. एशिया कप 2025, जो 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा. 

एश‍िया कप के ल‍िए टीम इंड‍िया: सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती , अर्शदीप सिंह , कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह 
एश‍िया कप के ल‍िए स्टैंडबाय प्लेयर्स:  प्रसिद्ध  कृष्णा , वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

 

