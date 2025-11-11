संजू सैमसन का धोनी की चेन्नई में जाना तय! CSK ने कुछ इस अंदाज में किया बर्थ डे विश

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का आज (11 नवंबर) जन्मदिन है. सैमसन 31 साल के हो गए. इस मौके पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. दिलचस्प बात यह है कि सैमसन का नाम इस समय चेन्नई फ्रेंचाइज़ी में संभावित ट्रांसफर को लेकर चर्चा में है. इस बर्थडे विश के बाद चर्चा और तेज हो गई है की सैमसन का चेन्नई में जाना लगभग तय है.

और पढ़ें

दरअसल, हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई थी कि CSK और RR के बीच आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा ट्रेड सौदा हो सकता है, जिसमें संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होंगे और बदले में रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन सकते हैं. इतना ही नहीं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन भी CSK से RR में शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 'CSK में गए तो भी कप्तान नहीं बनेंगे संजू सैमसन', अश्विन ने जडेजा को लेकर भी किया बड़ा दावा

सीएसके ने क्या कहा

CSK ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर लिखा, 'आपको और ताकत मिले, संजू! आपको सुपर जन्मदिन की शुभकामनाएं!' खास बात ये है कि यह संदेश उस समय आया है जब दोनों टीमों के बीच ट्रेड की चर्चाएं अपने चरम पर हैं. हालांकि, दोनों फ्रेंचाइज़ियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को रिटेंशन सूची की घोषणा की जा सकती है.

Advertisement

More power to you, Sanju! Wishing you a super birthday! 🥳💛#WhistlePodu pic.twitter.com/f2lE6pWkPy — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 11, 2025

क्या सैमसन होंगे CSK के भविष्य के कप्तान?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सैमसन के CSK में शामिल होने की संभावना पर कहा कि यह कदम भविष्य की कप्तानी की दिशा में संकेत हो सकता है. उन्होंने कहा, 'टीम को धोनी चलाते हैं, और अगर CSK इस बार संजू को चाहती है, तो इसका मतलब है कि वे भविष्य के कप्तान की तलाश में हैं. इसका यह भी मतलब हो सकता है कि यह धोनी का आखिरी साल हो. जडेजा 2012 से टीम के साथ हैं, लेकिन अब बदलाव का समय हो सकता है.'

यह भी पढ़ें: IPL 2026: संजू सैमसन को लेकर दिल्ली-राजस्थान में क्यों नहीं हुई डील? एक शर्त ने बिगाड़ दिया पूरा खेल

कैफ ने ये भी कहा कि संजू सैमसन की बल्लेबाज़ी का अंदाज़ ऐसा है कि वे चेन्नई में ऋषभ पंत या केएल राहुल की तुलना में ज़्यादा सफल हो सकते हैं. वे तीसरे या चौथे नंबर पर खेल सकते हैं और मिडल ओवरों में छक्के लगा सकते हैं.

वहीं आर अश्विन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को तुरंत कप्तानी दी जाएगी क्योंकि यह उनका पहला साल होगा फ्रेंचाइज़ी के साथ. ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने रहेंगे. लेकिन भविष्य के लिए सैमसन एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं, अगर यह डील होती है.'

---- समाप्त ----