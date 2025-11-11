scorecardresearch
 

Feedback

संजू सैमसन का धोनी की चेन्नई में जाना तय! CSK ने कुछ इस अंदाज में किया बर्थ डे विश

संजू सैमसन के 31वें जन्मदिन पर चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें बधाई दी, जबकि उनके चेन्नई में संभावित ट्रांसफर की चर्चाएं तेज हैं. रिपोर्टों के मुताबिक, CSK और RR के बीच ट्रेड डील में सैमसन के बदले जडेजा और सैम करन राजस्थान जा सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सैमसन को CSK का भविष्य का कप्तान बनाया जा सकता है.

Advertisement
X
चेन्नई सुपरकिंग्स ने संजू सैमसन को किया बर्थ डे विश (Photo: Getty)
चेन्नई सुपरकिंग्स ने संजू सैमसन को किया बर्थ डे विश (Photo: Getty)

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का आज (11 नवंबर) जन्मदिन है. सैमसन 31 साल के हो गए. इस मौके पर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. दिलचस्प बात यह है कि सैमसन का नाम इस समय चेन्नई फ्रेंचाइज़ी में संभावित ट्रांसफर को लेकर चर्चा में है. इस बर्थडे विश के बाद चर्चा और तेज हो गई है की सैमसन का चेन्नई में जाना लगभग तय है.

दरअसल, हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई थी कि CSK और RR के बीच आईपीएल 2026 से पहले एक बड़ा ट्रेड सौदा हो सकता है, जिसमें संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होंगे और बदले में रवींद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन सकते हैं. इतना ही नहीं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन भी CSK से RR में शामिल हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: 'CSK में गए तो भी कप्तान नहीं बनेंगे संजू सैमसन', अश्विन ने जडेजा को लेकर भी किया बड़ा दावा

सम्बंधित ख़बरें

Team Selection पर कोच Gautam Gambhir ने तोड़ी चुप्पी 
MS Dhoni
Kaif का दावा: IPL 2026 में संन्यास लेंगे Dhoni! 
Ravindra Jadeja
Ravindra Jadeja का Instagram Account हुआ Deactivate  
sanju samson
सैमसन को लेकर दिल्ली-राजस्थान में क्यों नहीं हुई डील? एक शर्त ने बिगाड़ दिया पूरा खेल 
Chennai Super Kings' Mahendra Singh Dhoni in frame
'IPL के बीच ही संन्यास लेंगे धोनी', इस क्रिकेटर का दावा, संजू को मिलेगी कमान? 

सीएसके ने क्या कहा

CSK ने अपने आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट पर लिखा, 'आपको और ताकत मिले, संजू! आपको सुपर जन्मदिन की शुभकामनाएं!' खास बात ये है कि यह संदेश उस समय आया है जब दोनों टीमों के बीच ट्रेड की चर्चाएं अपने चरम पर हैं. हालांकि, दोनों फ्रेंचाइज़ियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को रिटेंशन सूची की घोषणा की जा सकती है.

Advertisement

क्या सैमसन होंगे CSK के भविष्य के कप्तान?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सैमसन के CSK में शामिल होने की संभावना पर कहा कि यह कदम भविष्य की कप्तानी की दिशा में संकेत हो सकता है. उन्होंने कहा, 'टीम को धोनी चलाते हैं, और अगर CSK इस बार संजू को चाहती है, तो इसका मतलब है कि वे भविष्य के कप्तान की तलाश में हैं. इसका यह भी मतलब हो सकता है कि यह धोनी का आखिरी साल हो. जडेजा 2012 से टीम के साथ हैं, लेकिन अब बदलाव का समय हो सकता है.'

यह भी पढ़ें: IPL 2026: संजू सैमसन को लेकर दिल्ली-राजस्थान में क्यों नहीं हुई डील? एक शर्त ने बिगाड़ दिया पूरा खेल

कैफ ने ये भी कहा कि संजू सैमसन की बल्लेबाज़ी का अंदाज़ ऐसा है कि वे चेन्नई में ऋषभ पंत या केएल राहुल की तुलना में ज़्यादा सफल हो सकते हैं. वे तीसरे या चौथे नंबर पर खेल सकते हैं और मिडल ओवरों में छक्के लगा सकते हैं.

वहीं आर अश्विन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को तुरंत कप्तानी दी जाएगी क्योंकि यह उनका पहला साल होगा फ्रेंचाइज़ी के साथ. ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने रहेंगे. लेकिन भविष्य के लिए सैमसन एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं, अगर यह डील होती है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement