'CSK में गए तो भी कप्तान नहीं बनेंगे संजू सैमसन', अश्विन ने जडेजा को लेकर भी किया बड़ा दावा

आर अश्विन ने कहा कि अगर संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ते हैं, तो भी उन्हें तुरंत कप्तानी नहीं मिलेगी और ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तान बने रहेंगे. उन्होंने माना कि रवींद्र जडेजा का राजस्थान रॉयल्स में जाना टीम के लिए शानदार कदम होगा, क्योंकि वे एक भरोसेमंद फिनिशर हैं.

आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा की स्वैप डील की चर्चा तेज (Photo: ITG)
आईपीएल के अगले सीजन से पहले संजू सैमसन के चेन्नई सुपरकिंग्स में जाने की अटकलों को लेकर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा बयान दिया है. अश्विन ने कहा है कि उन्हें यह नहीं लगता कि संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे, भले ही पांच बार की चैंपियन टीम और राजस्थान रॉयल्स के बीच संभावित ट्रांसफर डील पूरी हो जाए. बताया जा रहा है कि दोनों टीमें रवींद्र जडेजा और सैमसन के बीच स्वैप डील को अंतिम रूप देने के करीब हैं, जो 15 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन से पहले हो सकती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा को एक और खिलाड़ी के साथ छोड़ने को तैयार है, ताकि सैमसन को राजस्थान से हासिल किया जा सके. संजू सैमसन ने 2021 से 2025 के बीच राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी 67 मैचों में की है. हालांकि, खबरों के मुताबिक विकेटकीपर-बल्लेबाज़ टीम छोड़कर चेन्नई से जुड़ने के इच्छुक हैं.

अश्विन ने किया ये दावा

अश्विन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन को कप्तानी मिलेगी क्योंकि यह उनका पहला सीज़न होगा. किसी खिलाड़ी को उसके पहले साल में कप्तानी देना सही नहीं लगता. ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने रहेंगे. लेकिन भविष्य के लिए सैमसन निश्चित रूप से एक विकल्प होंगे, अगर यह डील होती है.'

यह भी पढ़ें: IPL 2026: संजू सैमसन को लेकर दिल्ली-राजस्थान में क्यों नहीं हुई डील? एक शर्त ने बिगाड़ दिया पूरा खेल

जडेजा का ऐसा रहा सीएसके के लिए करियर

जडेजा ने 2012 से 2025 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 186 मैच खेले हैं. वह एमएस धोनी (248 मैच) के बाद फ्रेंचाइज़ी के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. अश्विन ने कहा कि अगर जडेजा राजस्थान रॉयल्स से जुड़ते हैं तो यह टीम के लिए बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वे लंबे समय से एक विश्वसनीय फिनिशर की तलाश में हैं जो शिमरोन हेटमायर का दबाव कम कर सके.

उन्होंने कहा कि यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा बल्लेबाज़ जडेजा और हेटमायर के साथ खेलते हुए ज़्यादा खुलकर खेल पाएंगे.

यह भी पढ़ें: 'IPL 2026 के बीच ही संन्यास लेंगे धोनी...', मोहम्मद कैफ ने किया दावा, संजू सैमसन को मिलेगी CSK की कमान?

राजस्थान को भी होगा फायदा

अश्विन ने कहा, 'अपनी बल्लेबाज़ी के साथ, वह (जडेजा) अब भी सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक हैं. वह 190 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे, लेकिन डेथ ओवरों में तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ उनकी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर है. वह मिडल ओवरों में स्पिनरों पर हमला करने की बजाय 16वें ओवर के बाद फिनिशिंग की भूमिका निभा रहे हैं और उसमें शानदार काम कर रहे हैं. तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ उनका औसत 50 है, जो बताता है कि वे उस भूमिका में कितने प्रभावी हैं.'

अगर जडेजा चले गए तो स्पिन संकट?

अश्विन ने माना कि सैमसन का आगमन चेन्नई सुपर किंग्स के शीर्ष क्रम को मजबूत करेगा, लेकिन जडेजा का जाना टीम में एक बड़ी कमी छोड़ देगा, क्योंकि फ्रेंचाइज़ी मिडल ओवरों में अपनी फिंगर स्पिनर रणनीति पर बहुत निर्भर रही है. अश्विन और जडेजा दोनों आईपीएल 2025 में चेन्नई टीम का हिस्सा थे, लेकिन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद टूर्नामेंट से भी संन्यास ले लिया था.

