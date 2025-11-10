IPL 2026: संजू सैमसन को लेकर दिल्ली-राजस्थान में क्यों नहीं हुई डील? एक शर्त ने बिगाड़ दिया पूरा खेल

आईपीएल के अगले सीजन को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. सबसे ज्यादा बातचीत संजू सैमसन और एमएस धोनी को लेकर हो रही है. संजू सैमसन का राजस्थान रॉयल्स के साथ लंबा जुड़ाव अब समाप्ति की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार वह आईपीएल 2026 सीज़न से पहले फ्रेंचाइज़ी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज़ सैमसन ने 2013 में 19 वर्ष की उम्र में राजस्थान से जुड़ाव किया था और अब तक 11 आईपीएल सीज़न खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने टीम की कप्तानी 67 मैचों में की है.

और पढ़ें

सीएसके और राजस्थान की बातचीत जारी

हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसमें सैमसन चेन्नई स्थित फ्रेंचाइज़ी से जुड़ सकते हैं, जबकि रवींद्र जडेजा और सैम करन विपरीत दिशा में जा सकते हैं. लेकिन सैमसन की कहानी अलग भी हो सकती थी, क्योंकि वह इससे पहले दिल्ली वापसी के बेहद करीब थे.

यह भी पढ़ें: 'IPL 2026 के बीच ही संन्यास लेंगे धोनी...', मोहम्मद कैफ ने किया दावा, संजू सैमसन को मिलेगी CSK की कमान?

दिल्ली से क्यों टूटी सैमसन की डील

साल की शुरुआत में सैमसन दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रांसफर डील के नज़दीक थे. हालांकि यह समझौता अंतिम चरण में टूट गया. आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, यह डील इसलिए फेल हो गई क्योंकि राजस्थान ने दिल्ली से ट्रिस्टन स्टब्स और बाद में समीर रिज़वी डील में शामिल करने की मांग की, जिसे दिल्ली ने ठुकरा दिया.

Advertisement

दिल्ली कैपिटल्स के साथ सौदा रद्द होने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर रुख किया. लेकिन दिल्ली की तरह, इस बार भी राजस्थान सैमसन के बदले एक अतिरिक्त खिलाड़ी की मांग कर रहा है. फिलहाल यह खिलाड़ी सैम करन माने जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती आईपीएल चैंपियन राजस्थान मैथीसा पथिराना को अपनी टीम में शामिल करने में भी दिलचस्पी रखता है.

यह भी पढ़ें: आईपीएल चैम्पियन RCB ने 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, ‘12th मैन आर्मी’ के नाम लिखा भावुक संदेश

सैमसन का राजस्थान के लिए महत्व उनके प्रदर्शन से झलकता है. आईपीएल 2024 सीज़न में उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. 531 रन बनाए. आईपीएल 2025 सीज़न से पहले राजस्थान ने सैमसन को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, लेकिन केरल के इस विकेटकीपर ने उंगली की चोट से उबरने के चलते शुरुआती कुछ मैचों में इम्पैक्ट सब्स्टीट्यूट के रूप में खेला. सीज़न के दौरान यह खबरें भी आईं कि सैमसन टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं. सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने 33 मैच जीते, 33 हारे और एक मैच बिना परिणाम के रहा.

---- समाप्त ----