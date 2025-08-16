scorecardresearch
 

'बुमराह को खुद एडजस्ट करना होगा, भारतीय क्रिकेट को नहीं...', वर्कलोड मैनेजमेंट पर बोले संजय मांजरेकर

बूम बूम बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तीन मैच खेलकर 14 विकेट झटके. बुमराह को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. एशिया कप अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा.

जसप्रीत बुमराह पर संजय मांजरेकर ने साधा निशाना (Photo: Getty Images)
टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हालिया इंग्लैंड दौरे पर केवल तीन टेस्ट मैच खेल पाए थे. बूम बूम बुमराह ने लीड्स, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर टेस्ट मैच में हिस्सा लिया था. जबकि एजबेस्टन और ओवल टेस्ट मैच का बुमराह हस्सा नहीं बन पाए थे. इन दोनों मैचों में उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया था. हालांकि बुमराह की गैरमौजूदगी के बावजूद भारतीय टीम ये दोनों टेस्ट मैच जीतने में सफल रही थी.

जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनजेमेंट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी मुद्दे पर अब टीम इंडिया पूर्व क्रिकेटर संजय मंझरेकर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट को जसप्रीत बुमराह के लिए एडजस्ट होने की जरूरत नहीं है. बल्कि बुमराह को खुद अपनी फिटनेस और गेम के हिसाब से एडजस्ट करना होगा.

संजय मांजरेकर ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के कॉलम में लिखा, 'यह खेल हमेशा हमें आईना दिखाता है. आप कितना भी चीजों की छुपाने की कोशिश करें, सच्चाई सामने आती है. यह किसी संयोग से कम नहीं कि जिन दो टेस्ट मैचों में बुमराह नहीं खेले, भारत ने वही जीते.' मांजरेकर का मानना है कि कोई भी खिलाड़ी टीम के लिए अपरिहार्य नहीं है. मांजरेकर ने जसप्रीत बुमराह पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर वो लगातार दो टेस्ट मैच भी नहीं खेल सकते, तो उन्हें फ्रंटलाइन गेंदबाज के रूप में पिक नहीं करना चाहिए.

चयनकर्ताओं को कड़े फैसले लेने चाहिए: मांजरेकर
संजय मांजरेकर लिखते हैं, 'इस सीरीज ने साबित कर दिया कि विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद भारत जीत सकता है. इसलिए सलेक्टर्स को सख्त फैसले लेने चाहिए.अगर वो लगातार दो टेस्ट नहीं खेल सकते, तो उन्हें भारतीय टीम के लिए पहली पसंद नहीं होना चाहिए. ऐसे खिलाड़ी जो पूरी तरह फिट हों और प्रदर्शन करने के लिए बेताब हों, उन्हें हमेशा मौका मिलना चाहिए.

संजय मांजरेकर का मानना है कि अगर जसप्रीत बुमराह लंबे समय तक भारतीय टेस्ट क्रिकेट की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी फिटनेस को और बेहतर बनाना होगा. मांजरेकर ने लिखा, 'महान खिलाड़ी वही होता है, जो 100 प्रतिशत फिट ना होने पर भी टीम के लिए योगदान दे सके. भारतीय क्रिकेट को बुमराह के लिए एडजस्ट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुमराह को खुद एडजस्ट करना होगा.'

जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में तीन मैच खेलकर 14 विकेट झटके थे, जिसमें दो पांच विकेट हॉल शामिल रहे. अब बुमराह को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. एशिया कप अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा.

