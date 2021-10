Sam Curran: T-20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, ये खिलाड़ी बाहर, IPL में लगी चोट

Sam Curran T-20 WC: टी-20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. आईपीएल में खेल रहे सैम कुरेन को पीठ में चोट के चलते वर्ल्ड कप स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया है. सैम कुरेन अभी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं, लेकिन अब वह जल्द ही वापस इंग्लैंड लौटेंगे और वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहेंगे.

वर्ल्ड कप के साथ-साथ सैम कुरेन अब आईपीएल का हिस्सा भी नहीं रहेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बात की जानकारी दी है.



इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मैच में सैम कुरेन का दिक्कत पैदा हुई थी. जिसके बाद जो स्कैन किए गए, उनमें चोट का पता लगा है.

ECB का कहना है कि सैम कुरेन जल्द ही यूके वापस लौटेंगे, जहां पर बोर्ड की मेडिकल टीम की निगरानी में उन्हें रखा जाएगा.



सैम कुरेन की जगह उनके भाई टॉम कुरेन का अब वर्ल्ड कप के स्क्वॉड में जगह मिली है. टॉम कुरेन के अलावा सरे के लिए खेलने वाले रीस टॉपली को भी रिजर्व प्लेयर के तौर पर इंग्लैंड टीम के साथ जोड़ा जाएगा.

Sam Curran has been ruled out of the IPL 2021 and ICC Men’s T20 World Cup with a lower back injury.



