IPL: ना बल्ला चला, ना DRS सही निकला... धोनी पर उठे सवाल, मीम की भी बाढ़

MS Dhoni Slow Batting: आईपीएल 2021 में सोमवार को खेले गए दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले में भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए. चेन्नई की टीम दिल्ली के सामने बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई, महेंद्र सिंह धोनी भी 27 बॉल पर सिर्फ 18 रन ही बना पाए. धोनी की इस खराब फॉर्म पर दिग्गजों ने सवाल खड़े किए हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कई तरह के मीम बन रहे हैं.

दिल्ली के सामने फ्लॉप हुए धोनी...

दिल्ली के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ाती दिखी. अंबाति रायडू ने कुछ हदतक टीम को संभाला, बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने भी उनका साथ दिया. हालांकि, एमएस धोनी कुछ कमाल नहीं कर सके. धोनी ने कुल 27 बॉल खेलीं और सिर्फ 18 रन बनाए, इस दौरान उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं मारी.

इसी स्कोर के साथ एमएस धोनी के नाम एक और बुरा रिकॉर्ड दर्ज हो गया. अबतक धोनी ने आईपीएल में 4 पारी ऐसी खेली हैं, जहां 20 से ज्यादा बॉल खेलने के बाद भी एक भी चौका नहीं लगा पाए.

क्लिक करें: IPL: टीवी अंपायर ने पलटा नो-बॉल का फैसला, गावस्कर ने सुनाई जमकर खरी-खोटी

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी का लक फील्डिंग के वक्त भी नहीं चला. पहले ऋषभ पंत के खिलाफ धोनी ने जो DRS लिया, वो गलत साबित हुआ और उसके बाद उन्होंने पंत को ही स्टम्प करने का चांस मिस कर दिया.

दिग्गजों ने उठाए सवाल...

आईपीएल के दौरान कमेंट्री करने वाले पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सवाल खड़े कर दिए. धोनी के गलत रिव्यू पर आकाश चोपड़ा ने लिखा कि पहले जो धोनी रिव्यू सिस्टम था, अब वो ध्यान से लेना रिव्यू सिस्टम बन गया है. आकाश चोपड़ा ने बताया कि पिछले दस में से सिर्फ 1 बार ही धोनी का रिव्यू सही साबित हुआ है.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

आईपीएल में कुछ घटे और सोशल मीडिया पर मीम ना बनें ऐसा नहीं हो सकता है. बीती रात भले ही फेसबुक, इंस्टाग्राम ठप हो गए हो लेकिन ट्विटर चल रहा था, ऐसे में लोगों ने यहां पर मीम्स की बाढ़ लगा दी.

