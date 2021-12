Sachin Tendulkar: सचिन का सुपर संडे... उठाया मिसल पाव का लुत्फ, शेयर किया Video

Sachin Tendulkar: संडे का दिन हर किसी के लिए खास होता है...छुट्टी का दिन है तो हर कोई अपने घर में एन्जॉय करना चाहते हैं. पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अपने रविवार को स्पेशल तरीके से मनाया और मिसल पाव का लुत्फ उठाया. सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह मिसल पाव को लेकर अपने दिल की बात रख रहे हैं.



सचिन तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि संडे हो या मंडे, मैं किसी भी दिन मिसल पाव लेने के लिए तैयार हैं.



सचिन तेंदुलकर ने वीडियो में कहा कि मिसल पाव की कुछ बात ही अलग है, महाराष्ट्र का मिसल पाव नंबर वन है. सचिन तेंदुलकर के इस वीडियो को लगातार पसंद किया जा रहा है, फैंस को सचिन का ये अंदाज पसंद आया.

Be it a Sunday or a Monday, I’ll take Misal Pav any day!



What's your idea of a perfect breakfast?🍴😋#MisalPav pic.twitter.com/VewgsNTsRH