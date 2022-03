श्रीसंत को 9 साल बाद मिला विकेट... पिच को लेटकर प्रणाम किया, देखें VIDEO

मैच फिक्सिंग के कारण 9 साल का प्रतिबंध झेल चुके भारतीय तेज गेंदबाज एस. श्रीसंत इन दिनों घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्हें लगातार दूसरे साल आईपीएल की नीलामी में किसी भी टीम ने नहीं खरीदा. हालांकि वह अब भी घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन को सुधारने और बीसीसीआई का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं.

नौ साल प्रतिबंध झेलने के बाद श्रीसंत ने सितंबर 2020 से वापस क्रिकेट में कदम रखा. इसके बाद अब उन्हें पहला विकेट मिला है. 39 साल के श्रीसंत इन दिनों रणजी ट्रॉफी में केरल टीम के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने सीजन का पहला मैच 17 फरवरी से मेघालय के खिलाफ खेला था. इसमें उन्होंने दो विकेट झटके थे.

श्रीसंत ने खुद वीडियो शेयर किया

इसी मैच में उन्हें 9 साल बाद अपना पहला विकेट मिला था. इसका वीडियो श्रीसंत ने अब सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में विकेट मिलने के बाद श्रीसंत पिच को लेटकर प्रणाम करते दिख रहे हैं. इस तेज गेंदबाज ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा- 9 साल लंबे इंतजार के बाद अब मुझे अपना पहला विकेट मिला है. मैं सिर्फ खेल का लुत्फ ले रहा हूं. लेटकर पिच को प्रणाम करता हूं.

Now that’s my 1st wicket after 9 long years..gods grace I was just over joyed and giving my Pranaam to the wicket ..❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #grateful #cricket #ketalacricket #bcci #india #Priceless pic.twitter.com/53JkZVUhoG