Ross Taylor Retirement: अपने आखिरी वनडे में भावुक हुए रॉस टेलर, नेशनल एंथम के दौरान छलके आंसू

न्यूजीलैंड के स्टार प्लेयर रॉस टेलर सोमवार (4 अप्रैल) को अपना आखिरी वनडे खेलने उतरे हैं. यह उनका इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी मैच है. मैच के दौरान रॉस टेलर भावुक होते नजर आए. नेशनल एंथम के दौरान उनकी आंख से आंसू छलक पड़े. यह सब कैमरे में भी कैद हो गया.

दरअसल, रॉस टेलर ने पिछले साल 30 दिसंबर को ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद वह सीमित ओवरों की क्रिकेट को अलविदा कहेंगे. जबकि बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज उनका आखिरी टेस्ट असाइनमेंट होगा. यह सभी पूरे हो चुके हैं.

आखिरी वनडे में तीनों बच्चे भी साथ दिखें

न्यूजीलैंड अपने घर में नीदरलैंड्स के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज खेल रही है. इसका आखिरी मैच सोमवार को हुआ. सीरीज के शुरुआती दोनों मैच न्यूजीलैंड पहले ही जीत चुका है. तीसरे मैच में नेशनल एंथम के दौरान रॉस टेलर के साथ उनके तीनों बच्चे एडिलेड, जॉन्टी और मैक्केंजी नजर आए. नीदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज का यह आखिरी वनडे हेमिल्टन के सेडॉन पार्क स्टेडियम में है. इस मुकाबले में टेलर 14 रन बनाकर कॉट एंड बोल्ड हो गए.

