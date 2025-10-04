scorecardresearch
 

Respect तो बनती थी... रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना किसी सरप्राइज से कम नहीं, BCCI पर उठ रहे सवाल

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने ओडीआई क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया. अब 'हिटमैन' के नाम से फेमस रोहित शर्मा को अचानक कप्तानी से हटा दिया गया. रोहित शर्मा विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आएंगे.

रोहित शर्मा का वनडे इंटरनेशनल में बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड रहा. (Photo: Getty Images)
रोहित शर्मा का वनडे इंटरनेशनल में बतौर कप्तान शानदार रिकॉर्ड रहा. (Photo: Getty Images)

भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा से भारत की वनडे टीम की कप्तानी ले ली गई है. रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे. रोहित के टेस्ट से संन्यास के बाद शुभमन गिल क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में भी भारतीय टीम के कप्तान नियुक्त किए थे.

38 साल के रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटाने का फैसला फैन्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए चौंकाने वाला साबित हुआ है. ज्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी कि रोहित शर्मा कम से कम आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तो वनडे टीम की कप्तानी जरूर संभालेंगे. लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने ऐसा फैसला लिया है, जिसपर सवाल उठना लाजिमी है.

यह भी पढ़ें: शुभमन कप्तान, श्रेयस उप-कप्तान, शमी-जडेजा OUT... टीम चयन ने दिए भविष्य के संकेत

ये वही रोहित शर्मा हैं, जिनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जीता था. लेकिन उसके बाद उन्हें कैप्टेंसी से हटाना समझ से परे है. उनसे कप्तानी ली जानी ही थी, तो सम्मानपूर्वक ली जाती. क्या ये अच्छा नहीं होता है कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बतौर कप्तान आखिरी मुकाबला खेलते, उसके बाद बीसीसीआई नया कप्तान बनाता.

गौतम गंभीर का बदला नजरिया

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक समय खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल की वकालत करते थे. लेकिन भारतीय टीम का हेड कोच बनने के बाद उनका भी नजरिया बदला-बदला दिखा है. गंभीर ने इसी साल अगस्त में कहा था कि खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल मायने नहीं रखता है, लोगों को खिलाड़ियों के योगदान को याद रखना चाहिए.

क्रिकेट गलियारों में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई ने यह कदम क्यों उठाया. कहा जा रहा है कि बोर्ड भविष्य को ध्यान में रखते हुए शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी पर भरोसा जता रहा है, लेकिन रोहित शर्मा के अनुभव और नेतृत्व को दरकिनार करना भी सही नहीं है. वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अब भी दो साल का वक्त हैं, ऐसे में बोर्ड शायद युवा खिलाड़ी को निखारना चाहता था. तब तक रोहित शर्मा 40 साल से ज्यादा के हो गए रहेंगे और वो उस टूर्नामेंट में खेलेंगे या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता.

चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को वनडे कैप्टेंसी से हटाने पर सफाई दी. अगरकर ने कहा कि तीनों फॉर्मेट के लिए तीन अलग-अलग कप्तान रखना मुश्किल होता और शुभमन गिल को बतौर कप्तान खुद को निखारने के लिए कुछ समय देना जरूरी था. अगरकर ने यहां तक कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 के वर्ल्ड में भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं क्योंकि उस टूर्नामेंट में अभी काफी समय है. अगरकर ने कहा कि टीम का फोकस इस वक्त टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर है.

रोहित शर्मा का कैसा रहा कप्तानी रिकॉर्ड?
देखा जाए तो रोहित शर्मा ने 56 वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की. इस दौरान भारत ने 42 मुकाबलों में जीत हासिल की. जबकि 12 मैच उसने गंवाए. वहीं एक मुकाबला टाई पर छूटा, जबकि एक का नतीजा नहीं निकला. रोहित की कप्तानी में जीत का प्रतिशत 77.27 रहा. रोहित की कैप्टेंसी में भारतीय टीम 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची थी. वहीं 2018 और 2023 के एशिया कप को जीता.

बीसीसीआई की ओर से तर्क कुछ भी दिया जाए, लेकिन रोहित शर्मा को रिस्पेक्ट देना तो बनता था. रोहित मौजूदा दौर के बेहतरीन 50 ओवर्स बैटर्स में गिने जाते हैं. रोहित ने भारतीय टीम के लिए अब तक 273 ओडीआई मैचों में 48.76 की औसत से 1168 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 32 शतक और 58 अर्धशतक निकले.

