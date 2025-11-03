हरमन ब्रिगेड ने जीती ट्रॉफी तो छलक पड़े रोहित शर्मा के आंसू, कैमरे में कैद हुआ हिटमैन का VIDEO

भारतीय महिला क्रिकेट टीम रविवार को जब विश्वकप के फाइनल में साउथ अफ्रीका से टक्कर ले रही थी. तो स्टेडियम में टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा भी मौजूद थे. वह अपनी पत्नी के साथ महिला खिलाड़ियों को चीयर करने पहुंचे थे. जब भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की तो कैमरा रोहित शर्मा की तरफ भी मुड़ा. तब रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे. क्योंकि ये वर्ल्ड कप जीतना रोहित शर्मा का अब भी एक सपना है. लेकिन महिलाओं ने जब इसे जीता तो रोहित की आंखों से खुशी के आंसू छलक गए.

भारतीय महिला क्रिकेट ने एक नए युग में कदम रखा. हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने वह कर दिखाया जो अब तक असंभव माना जाता था. भारत ने अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीत लिया. दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर, भारत ने इतिहास रच दिया और पूरे देश में जश्न की लहर दौड़ गई. खचाखच भरे डीवाई पाटिल स्टेडियम में उत्साह का ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था. स्टेडियम में कई नामचीन हस्तियां मौजूद थीं, जिन्होंने इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखा.

फाइनल के बाद भावुक हुए रोहित शर्मा

सचिन तेंदुलकर , रोहित शर्मा , आईसीसी चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया और नीता अंबानी समेत कई हस्तियां फाइनल में वुमन इन ब्लू को चीयर करने पहुंचीं थीं. जब हरमनप्रीत कौर ने नादिन डी क्लर्क का कैच पकड़कर मैच खत्म किया, तो एक पल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसे देखकर रोहित शर्मा की आंखें भर आई थीं.

रोहित के लिए वनडे विश्व कप अभी भी एक सपना

रोहित शर्मा को भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है. उन्होंने पुरुष टीम को 2024 टी20 विश्व कप और इस साल की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाई. वह 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं और 2007 टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है. लेकिन 2023 वनडे विश्व कप में वह ट्रॉफी उठाने के बेहद करीब पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा.

उस पल ने न सिर्फ़ रोहित बल्कि पूरे देश को तोड़ दिया. टूर्नामेंट में भारत अजेय दिख रहा था, लेकिन ट्रैविस हेड की शानदार पारी ने सब कुछ बदल दिया. अब जब रोहित टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, उनका एकमात्र सपना बचा है. वनडे विश्व कप जीतना.

