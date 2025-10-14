Gautam gambhir PC: रोहित-कोहली खेल पाएंगे ODI वर्ल्ड कप 2027? गौतम गंभीर ने 8 पॉइंट्स में दिया हर बात का जवाब, ट्रोल्स पर भड़के

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज 2-0 से जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें साझा की.

उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दो बेहतरीन खिलाड़ी अभी 50 ओवर के वर्ल्ड कप 2027 में खेल सकते हैं, लेकिन वर्तमान पर फोकस करना जरूरी है.

शुभमन गिल ने इंग्लैंड में बतौर टेस्ट कप्तान चुनौतीपूर्ण परीक्षा पास की है. गंभीर ने युवा खिलाड़ियों की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर युवा खिलाड़ियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए.

साथ ही, टीम और कोचिंग पर उनकी राय भी स्पष्ट रही. गंभीर ने वेस्टइंडीज को हराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस (PC) में कई बातें की. आइए उनको समझते हैं.

1- विराट और रोहित पर क्या कहा?

गौतम गंभीर ने कहा- 50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी करीब ढाई साल दूर है. रोहित और कोहली दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं. उम्मीद है कि वे अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान पर ध्यान देना जरूरी है. वहीं गंभीर ने यह भी कहा कि किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर करना मेरे लिए बहुत भावनात्मक फैसला होता है.

2-नीतीश रेड्डी पर गंभीर ने क्या कहा?

गंभीर ने कहा- उन्होंने बाहर के दौरों पर अच्छा प्रदर्शन किया है और वे जहां भी खेलें, मौका पाने के हकदार हैं. (नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में).

3-तीन फॉर्मेट खेलने वाले ख‍िलाड़‍ियों पर क्या बोले गंभीर

गंभीर ने कहा- तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए यह आसान नहीं होता, लेकिन अच्छा लगा कि टेस्ट टीम के खिलाड़ियों ने मैच से पहले खुद को अच्छी तरह तैयार किया.

4-WTC फाइनल पर क्या बोले गंभीर?

गंभीर ने कहा- शुभमन ने इंग्लैंड में बतौर टेस्ट कप्तान सबसे कठिन परीक्षा पास की है. अभी के प्रदर्शन पर ध्यान देना जरूरी है, 2027 (WTC फाइनल) अभी काफी दूर है.

5-कोटला की प‍िच के बारे में क्या बोले गंभीर

गंभीर ने कहा- यहां (दिल्ली की कोटला पिच) पिच और बेहतर हो सकती थी. जब हमारे पास दो क्वालिटी तेज गेंदबाज हैं, तो पिच पर थोड़ा तो उनके लिए मदद होनी ही चाहिए, कम से कम बॉल में कैरी तो होनी चाहिए.

6-शुभमन गिल की कप्तानी पर क्या बोले गंभीर

गंभीर ने कहा- कप्तान के तौर पर वह हर कसौटी पर खरा उतरता है. उसे कप्तान बनाकर किसी ने अहसान नहीं किया, वह इसका पूरा हकदार है. शुभमन से पहले मुझे खुद के लिए एक मानसिक मजबूती (मेंटल कंडीशनिंग) कोच की जरूरत है. लेकिन कुल मिलाकर उसने अपने काम और बातों से सबका सम्मान हासिल किया है.

7 -अपनी कोचिंग पर क्या बोले गंभीर

गंभीर ने कहा- मैं तभी अच्छा कोच कहलाऊंगा जब टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी. कोच की काबिलियत उसकी टीम के नतीजों से ही तय होती है.

8-हर्ष‍ित राणा पर क्या बोले गंभीर

हेड कोच ने कहा- यह बहुत शर्मनाक है कि सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लोग 23 साल के खिलाड़ी (हर्षित राणा) को निशाना बना रहे हैं. वह 33 साल का नहीं है जो ट्रोल्स को झेल सके. मुझ पर निशाना साधो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन बच्चों को छोड़ दो. यह सिर्फ उसी की बात नहीं, हर युवा खिलाड़ी की बात है. परफॉर्म करना जरूरी है, पर ऐसे उन्हें टारगेट नहीं किया जा सकता. ये हमारी और मीडिया दोनों की नैतिक ज‍िम्मेदारी है कि इस पर रोक लगाई जाए.

Advertisement

---- समाप्त ----