'ये हालात अच्छे नहीं, पर...', गुवाहाटी में एक टेस्ट का कप्तान बनने पर ऋषभ पंत संतुष्ट नहीं? क्या हैं बयान के मायने

Rishabh Pant Captaincy Reaction: "एकमात्र मैच में कप्तानी करना सबसे अच्छी स्थिति नहीं है. लेकिन साथ ही, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि बीसीसीआई ने मुझे यह मौका दिया. देश की कप्तानी करना सबसे गर्व का पल होता है." ये बयान ऋषभ पंत का है. जो देश के 38वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं

पंत ने कहा एकमात्र टेस्ट में कप्तानी करना “सबसे अच्छे हालता” नहीं है, वहीं उन्होंने माना कि वो इस बारे में ज्यादा “सोच-विचार” नहीं करना चाहते हैं. पंत के बयान के कई मायने हैं.

22 नवंबर (शनिवार) से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में भारत के 38वें टेस्ट कप्तान के रूप में अपनी कप्तानी में पारंपरिक नेतृत्व को वो कुछ “आउट-ऑफ-द-बॉक्स” आइड‍िया के साथ मिक्स करना चाहते हैं. ध्यान रहे नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन की चोट के कारण बाहर होने के बाद पंत टीम की अगुवाई करेंगे.

उन्होंने प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- मुझे लगता है कि पारंपरिक होना भी मदद करता है. और साथ ही आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोचना भी काम करता है. मेरे लिए यह सब उस संतुलन को खोजने के बारे में है, पारंपरिक सोच और आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच के बीच.



सामान्य तौर पर, मैं ऐसा कप्तान बनना चाहता हूं जो खिलाड़ियों को आजा दे और चाहता हूं कि खिलाड़ी सीखें और टीम के लिए सही फैसले लें. यही असली लक्ष्य है और जो भी मेरा अनुभव है, वह मैदान पर उनकी मदद करेगा.



पंत ने बताया कि गुरुवार रात उन्हें आधिकारिक तौर पर कप्तानी की जानकारी दी गई. जब पूछा गया कि क्या उन्होंने गिल से इस बारे में बात की, तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा, “मैं हर दिन गिल से बात करता हूं,” यह कहते ही वो हंस पड़े.

क्या गुवाहटी में होगा कमबैक, कप्तान पंत ने क्या कहा?

टीम इंड‍िया के स्टैंड इन कैप्टन पंत ने माना कि दो मैचों की सीरीज में वापसी करना मुश्किल होता है. पहले टेस्ट के तीसरे दिन, जब गिल चोटिल थे और पंत को कप्तानी करनी पड़ी, तो उनकी कुछ रणनीतिक फैसलों पर सवाल उठे. पिच खराब हो रही थी और उछाल असमान था, ऐसे में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को गेंद न देने पर कई लोगों ने सवाल उठाए. टेम्बा बावुमा ने उस दौरान अर्धशतक बनाया और सुबह जो रन बने, वे मैच में निर्णायक साबित हुए.

कोलकाता में पंत ने लिए गलत फैसले?

क्या पंत कोलकाता में रणनीतिक फैसलों में कुछ बदलाव कर सकते थे, इस पर पंत ने माना कि इस भूमिका में हमेशा जांच-पड़ताल होती है. उन्होंने कहा, “स्पिनर से गेंदबाजी कराना हमारी सोच थी. लेकिन हमेशा यह संभावना रहती है कि तेज गेंदबाज को भी लाया जा सकता था. लेकिन यही कप्तानी की चुनौती है. हर दिन आपसे सवाल पूछे जाते हैं.”



कौन होगा गिल का र‍िप्लेसमेंट, पंत ने बताया

पंत ने इस दौरान यह नहीं बताया कि गिल की जगह कौन लेगा और क्या बैलेंस के लिए एक और बदलाव होगा, लेकिन उन्होंने यह बात क्ल‍ियर की जो भी खिलाड़ी खेल रहा है, उसे सूचित कर दिया गया है.

साइमन हार्मर का क्या है तोड़, पंत ने क्या कहा?

क्या ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर की मौजूदगी को देखते हुए किसी दाएं हाथ के बल्लेबाज़ को शामिल किया जाएगा, इस पर पंत ने कहा- हमने इसे ध्यान में रखा है क्योंकि हमारी बल्लेबाजी लाइन-अप में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. ज्यादातर हमने फैसला कर लिया है और जिसे खेलना है, उसे बता दिया गया है.”

