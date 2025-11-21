भारत को तगड़ा झटका, गुवाहाटी टेस्ट से शुभमन गिल बाहर... अब ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी

टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बीच बड़ा झटका लगा है. कोलकाता टेस्ट में इंजर्ड हुए कप्तान शुभमन गिल अब गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसे लेकर शुक्रवार (21 नवंबर) को पोस्ट किया.

ध्यान रहे गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में अकड़न थी, जिसके बाद मैच के दिन खत्म होने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और रातभर ऑब्जर्वेशन में रखा गया. इससे अगगले दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था.

🚨 Update 🚨#TeamIndia captain Shubman Gill, who suffered a neck injury during the first Test against South Africa, has been ruled out of the second Test in Guwahati.



Rishabh Pant will lead the team in the 2nd Test in his absence.



Details 🔽 | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank… — BCCI (@BCCI) November 21, 2025

19 नवंबर 2025 को गिल टीम के साथ गुवाहाटी भी पहुंचे, लेकिन पूरी तरह फिट ना होने के कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. अब उन्हें मुंबई भेजा जा रहा है, जहां उनकी चोट की आगे जांच होगी.

टीम इंडिया की कप्तानी अब ऋषभ पंत संभालेंगे, जो दूसरे टेस्ट में गिल की जगह टीम को लीड करते नजर आएंगे. पंत के सामने सीरीज में वापसी दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

टीम इंडिया के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि गिल ने कप्तान के रूप में पिछले कुछ महीनों में शानदार तालमेल और प्रदर्शन दिखाया है. अब देखना होगा कि पंत इस चुनौती को कैसे संभालते हैं.

पहले टेस्ट में लगी चोट से गिल पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम देने का फैसला लिया. अब गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया को नए कप्तान के साथ मैदान में उतरना होगा.

पंत बनेंगे भारत के 38वें टेस्ट कप्तान

अब ऋषभ पंत के लिए 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाला टेस्ट मैच ऐत‍िहास‍िक हो गया है. क्योंकि वो अब भारत के टेस्ट क्रिकेट में 38वें नंबर के कप्तान होंगे. ध्यान रहे शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह पहली बार 24 मई 2025 को टेस्ट कप्तान बनाया गया था. वह इंग्लैंड गई सीरीज के लिए कप्तान बने थे. जहां उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी.

