scorecardresearch
 

Feedback

भारत को तगड़ा झटका, गुवाहाटी टेस्ट से शुभमन गिल बाहर... अब ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी

टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है. पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट (neck injury) झेलने वाले कप्तान शुभमन गिल को गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर कर दिया गया है. उनकी अनुपस्थिति में ऋषभ पंत को टीम की कमान सौंपी गई है, जो इस मैच में भारत की कप्तानी करते नजर आएंगे.

Advertisement
X
ऋषभ पंत करेंगे गुवाहाटी टेस्ट में कप्तानी (Photo: ITG)
ऋषभ पंत करेंगे गुवाहाटी टेस्ट में कप्तानी (Photo: ITG)

टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बीच बड़ा झटका लगा है. कोलकाता टेस्ट में इंजर्ड हुए कप्तान शुभमन गिल अब गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसे लेकर शुक्रवार (21 नवंबर) को पोस्ट किया. 

ध्यान रहे गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में अकड़न थी, जिसके बाद मैच के दिन खत्म होने पर उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और रातभर ऑब्जर्वेशन में रखा गया. इससे अगगले दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. 

19 नवंबर 2025 को गिल टीम के साथ गुवाहाटी भी पहुंचे, लेकिन पूरी तरह फिट ना होने के कारण उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया था. अब उन्हें मुंबई भेजा जा रहा है, जहां उनकी चोट की आगे जांच होगी. 

टीम इंडिया की कप्तानी अब ऋषभ पंत संभालेंगे, जो दूसरे टेस्ट में गिल की जगह टीम को लीड करते नजर आएंगे. पंत के सामने सीरीज में वापसी दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Washington Sundar and Dhruv Jurel
गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया का नंबर-4 कौन होगा? बैटिंग कोच ने दे दिया हिंट 
Suryakumar On Gill
Gill को लेकर Suryakumar Yadav ने दिया बड़ा बयान! 
Shubman Gill
गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हुए कप्तान गिल! ODI सीरीज में भी खेलना मुश्किल 
Shubman Gill (L) talks to head coach Gautam Gambhir during a practice session ahead of the first ODI cricket match against Australia
गिल-अय्यर OUT, पंत-यशस्वी IN, वनडे सीरीज में टीम इंडिया कर सकती है ये बड़े बदलाव 
Shubman Gil
गुवाहाटी में खेलने की जिद पर अड़े कप्तान शुभमन गिल? लेकिन पास करने होंगे ये 2 टेस्ट  

टीम इंडिया के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि गिल ने कप्तान के रूप में पिछले कुछ महीनों में शानदार तालमेल और प्रदर्शन दिखाया है. अब देखना होगा कि पंत इस चुनौती को कैसे संभालते हैं. 

Advertisement

पहले टेस्ट में लगी चोट से गिल पूरी तरह फिट नहीं हो पाए, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें आराम देने का फैसला लिया.  अब गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया को नए कप्तान के साथ मैदान में उतरना होगा. 

पंत बनेंगे भारत के 38वें टेस्ट कप्तान 
अब ऋषभ पंत के लिए 22 नवंबर से गुवाहाटी में होने वाला टेस्ट मैच ऐत‍िहास‍िक हो गया है. क्योंकि वो अब भारत के टेस्ट क्रिकेट में 38वें नंबर के कप्तान होंगे. ध्यान रहे शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह पहली बार 24 मई 2025 को टेस्ट कप्तान बनाया गया था. वह इंग्लैंड गई सीरीज के लिए कप्तान बने थे. जहां उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने सीरीज 2-2 से ड्रॉ की थी.  

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement