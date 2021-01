टीम इंडिया को बड़ा झटका, अंगूठा फ्रैक्चर होने की वजह से रवींद्र जडेजा सिडनी टेस्ट से बाहर

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा बाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए हैं. जडेजा का अब चौथे टेस्ट में खेलना भी लगभग नामुमकिन है. चौथा टेस्ट ब्रिसबेन में 15 जनवरी से खेला जाएगा. जडेजा के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मैच के दौरान चोटिल हो गए. हालांकि, पंत की चोट गंभीर नहीं है और वह मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर



आपको बता दें कि सिडनी टेस्ट मैच के दौरान रवींद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे. इसी दौरान मिशेल स्टार्क की बाउंसर उनके बाएं हाथ के अंगूठे में जा लगी. हालांकि, फीजियो ने तुरंत उनका इलाज किया जिसके बाद उन्होंने फिर से बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी पारी में वो फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे. जडेजा की चोट को लेकर बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है.

पंत भी हुए चोटिल

वहीं बल्लेबाजी के दौरान ऋषभ पंत को ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस की गेंद बाएं हाथ की कोहनी पर जा लगी. जिसके बाद वह काफी दर्द में भी दिखे. हालांकि, पंत ने स्प्रे और पट्टी लगाने के बाद बाद फिर से बल्लेबाजी की. फिलहाल, उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वह मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे.

बीसीसीआई का ट्वीट

उधर, बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, 'जडेजा को बल्लेबाजी के दौरान बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लगी है. उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया है.' गौरतलब है कि ऑलराउंडर जडेजा का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वह गेंदबाजी के लिहाज से भी बहुत अहम हैं. हालांकि, जडेजा की चोट कितनी गंभीर है, यह रिपोर्ट से पता चलेगा.

UPDATE - Ravindra Jadeja suffered a blow to his left thumb while batting. He has been taken for scans.#AUSvIND pic.twitter.com/DOG8SBXPue