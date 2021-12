ICC Men's Test Player of the Year, Ravichandran Ashwin: अश्विन का बड़ा कमाल, ICC अवॉर्ड्स के लिए हुए नॉमिनेट, रूट से मुकाबला

ICC Men's Test Player of the Year, Ravichandran Ashwin: टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. साल 2021 के लिए आईसीसी अवॉर्ड्स का ऐलान जल्द किया जाएगा और अब नॉमिनी की लिस्ट आई गई है. रविचंद्रन अश्विन को मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगिरी में नॉमिनेट किया गया है.

आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवॉर्ड के लिए चार खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है. रविचंद्रन अश्विन के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, श्रीलंका के कप्तान डी. करुणारत्ने और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जैमिसन भी इस रेस में हैं.

