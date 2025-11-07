scorecardresearch
 

Exclusive: प्रतीका रावल को PM मोदी के इवेंट से पहले मिला था वर्ल्ड कप मेडल, प‍िता ने बताई सच्चाई

महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्रतीका रावल ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वो इंजर्ड होने की वजह से सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेल सकी थी. साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ फाइनल जीतने के बाद जब प्रतीका पोड‍ियम पर पहुंची तो उनको मेडल नहीं दिया गया, बाद में वो पीएम मोदी के इवेंट में मेडल पहने हुईं दिखीं. इसके बाद सवाल उठा कि वो मेडल किसका था, अब इस पूरे मामले की सच्चाई प्रतीका के पिता प्रदीप रावल ने बताई.

Pratika Rawal with PM Narendra Modi
Pratika Rawal with PM Narendra Modi

1-क्या प्रतीका रावल को वर्ल्ड कप के बाद मेडल नहीं मिला था? 
2-जब उनको मेडल नहीं मिला था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट में किसका मेडल पहने हुई थीं? 
3-क्या इसे लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) ने नियमों बदलाव किया? 

ये कुछ सवाल वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की साउथ अफ्रीका पर जीत के बाद गूंज रहे थे. दरअसल, महिला वर्ल्ड कप 2025 में अपने बल्ले से गदर काटने वाली प्रतीका रावल बांग्लादेश के ख‍िलाफ मैच में इंजर्ड हुईं.

नतीजतन ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ सेमीफाइनल और फ‍िर साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ फाइनल खेलने से चूक गईं. बाद में प्रतीका की जगह दोनों मुकाबले में शेफाली वर्मा खेलीं. 

2 नवंबर को जब भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीती तो प्रतीका रावल भी व्हीलचेयर पर नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में नजर आईं. उन्होंने टीम को च‍ियर किया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई. लेकिन इन सबके बीच जब मेडल सेरेमनी हुई तो उनको मेडल नहीं दिया गया. बाद में सवाल भी उठे कि आख‍िर ऐसा क्यों हुआ. 

लेकिन 5 नवंबर को जब टीम इंड‍िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर लोक कल्याण मार्ग पहुंची तो फोटो सेशन के दौरान प्रतीका मेडल के साथ दिखीं. ऐसे में फ‍िर सवाल उठा कि आख‍िर वो मेडल किसका था? क्या टीम के किसी साथी ने उन्हें इसे दिया था? लेकिन अब इस पूरे मामले में प्रतीका के पिता प्रदीप रावल ने स्थ‍ित‍ि साफ की है. 

pratika-rawal
वर्ल्ड कप जीत के बाद खास पल. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना ने प्रतीका रावल को व्हीलचेयर पर मंच तक पहुंचाया. ये जज्बा, ये टीम बांडिंग. (Photo: PTI)

प्रतीका के पिता प्रदीप रावल अपने जमाने के शानदार क्रिकेटर रहे हैं, कभी उनकी क्लब लेवल पर तूती बोलती थी. प्रदीप शानदार फास्ट बॉलर और हार्ड हिटर बल्लेबाज रहे. वो अभी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के BCCI-प्रमाणित लेवल-II अंपायर हैं.

aajtak.in से बात करते हुए प्रदीप ने कहा- आईसीसी चेयरमैन जय शाह का पर्सनली मैसेज आया था. उसके बाद ही मेडल प्रतीका के पास आ गया था. यही वजह थी कि बेटी प्रतीका पीएम मोदी के इवेंट में मेडल पहनकर पहुंची थीं. 

जब प्रदीप रावल से पूछा गया कि कुछ खबरें थीं कि प्रतीका ने किसी और का मेडल पहना है, इस पर उन्होंने साफ किया हम किसी और का मेडल क्यों पहनेंगे? दिल्ली में पीएम मोदी के इवेंट से पहले उनको मेडल मिल गया था. 
यह भी पढ़ें: व्हीलचेयर पर बैठीं प्रतीका रावल को PM मोदी ने सर्व किया खाना, दिल छू लेगा VIDEO

प्रतीका को मिले मेडल, सोशल मीडिया पर उठी आवाज 
ध्यान रहे भारतीय महिला टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप कप जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा प्रतीका रावल को लेकर हुई. चोटिल होने के कारण सेमीफाइनल से पहले टीम से बाहर हुईं प्रतीका को मेडल नहीं मिला, जबकि उन्होंने ग्रुप स्टेज में सात मैच खेले थे. सोशल मीडिया पर आवाज उठी कि उन्हें भी विजेता का सम्मान मिलना चाहिए. अगले ही दिन उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें उनके गले में विजेता मेडल था. इससे सवाल उठा- '16वां मेडल आया कहां से?'

दरअसल, ICC के नियमों के मुताबिक, किसी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में केवल 15 खिलाड़ियों को ही विजेता मेडल दिया जाता है. जो खिलाड़ी टूर्नामेंट के बीच चोटिल होकर रिप्लेस हो जाते हैं, उन्हें मेडल नहीं दिया जाता. प्रतीका रावल सेमीफाइनल से पहले चोटिल हुईं और उनकी जगह नई खिलाड़ी टीम में शामिल की गईं. यानी नियमों के हिसाब से वह उस 'विजेता सूची' में नहीं थीं. पर अब उनको जय शाह के दखल के बाद मेडल मिल गया है. 

प्रतीका रावल का वर्ल्ड कप 2025 में प्रदर्शन 
25 साल की प्रतीका रावल ने वर्ल्ड कप के 7 मैचों में 308 रन बनाए. इस दौरान उनका एवरेज 51.33 रहा था. 2024 में वनडे में डेब्यू करने के बाद उनका बल्ला खूब गरजा है. उन्होंने 24 मैच की 23 पारी में 1110 रन बनाए हैं. इसमें उनका हाइएस्ट स्कोर 154 रहा है. प्रतीका ने 50.45 के एवरेज और 82.83 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए हैं. प्रतीका ने अपनी ऑफ स्पिन से 6 विकेट भी निकाले हैं. उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक वनडे ही खेला है. 

 

---- समाप्त ----
