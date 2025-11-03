हार की हैट्रिक से विश्व विजेता तक... वर्ल्ड कप में ऐसा रहा भारत की बेटियों का सफर

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी है. लेकिन ये वर्ल्ड कप का सफर भारत के लिए आसान नहीं था. एक समय ऐसा भी था जब भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह भी मुश्किल दिख रही थी. लेकिन भारतीय टीम ने बाउंस बैक किया और इतिहास रच दिया.

ऐसा रहा वर्ल्ड कप का सफर

भारतीय विमेंस टीम ने इस अभियान का आगाज 30 सितंबर को किया था. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी. दूसरा मैच भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 5 अक्तूबर को था. इस मैच में भारतीय महिला टीम ने एकतरफा पाकिस्तान को पटखनी दी थी. भारत ने 88 रनों से ये मैच जीता था.

फिर लगी हार की हैट्रिक...

इसके बाद भारतीय टीम को हार की हैट्रिक झेलनी पड़ी. 9 अक्तूबर को भारत को पहली हार साउथ अफ्रीका के हाथों मिली. उसे 3 विकेट से शिकस्त मिली. इसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया और फिर इंग्लैंड के साथ खेले गए मैच में 19 अक्तूबर को भारत को हार की हैट्रिक मिली और इंग्लैंड ने 4 रन से मैच जीता.

Advertisement

यह भी पढ़ें: World Cup Final Highlights: विमेंस वर्ल्ड कप जीत गईं बेटियां! साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया बनी विश्व चैम्पियन

लगातार तीन मैचों की हार के बाद लगने लगा था कि अब भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल है. लेकिन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद भारत का सेमीफाइनल में टिकट पक्का हो गया.

फिर सेमीफाइनल में किया कमाल...

इसके बाद सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया के साथ था. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 339 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखा था. लेकिन जेमिमा के नाबाद शतक और हरमन की फिफ्टी के दम पर भारत ने इसे चेज कर लिया और 5 विकेट से जीत हासिल की.

इस जीत के बाद भारत का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका के साथ था. अफ्रीका को भारत ने 299 रनों का टारगेट दिया था. लेकिन ये मैच भारत ने 52 रनों से जीत लिया.

---- समाप्त ----