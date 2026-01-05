टी20 मैच में बवाल... कीरोन पोलार्ड से भिड़ा ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, हुई तीखी नोकझोंक, VIDEO

डेजर्ट वाइपर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल लीग टी20 (IL T20) के चौथे सीजन का खिताब जीत लिया. 4 जनवरी (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में वाइपर्स ने एमआई एमिरेट्स को 46 रनों से हराया. वाइपर्स ने पहली बार खिताब जीता. वहीं दूसरे सीजन की विजेता रही एमआई एमिरेट्स की टीम इस बार खिताबी जीत से दूर रह गई.

ILT20 फाइनल के दौरान उस वक्त माहौल गरमा गया, जब वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के बीच मैदान पर तीखी बहस हो गई. यह घटना एमआई एमिरेट्स की पारी के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर हुई.

डेजर्ट वाइपर्स के लिए खेल रहे नसीम शाह ने अच्छी लेंथ की गेंद डाली, जिस पर एमआई एमिरेट्स के कप्तान कीरोन पोलार्ड कुछ खास नहीं कर पाए. गेंद पोलार्ड के बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लगी और उनके पैड से टकराकर वापस गेंदबाज की ओर चली गई. इसके बाद नसीम शाह ने हंसकर पोलार्ड का मजाक उड़ाया, जो अनुभवी बल्लेबाज को बिल्कुल पसंद नहीं आया.

इसके बाद कीरोन पोलार्ड सीधे नसीम शाह की ओर बढ़े और दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई. नसीम शाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और मैदान पर तनाव साफ दिखाई देने लगा. हालात को संभालने के लिए अंपायर्स को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा. हालांकि, इसके कुछ ओवर बाद नसीम शाह ने पोलार्ड को आउट कर दिया. पोलार्ड 28 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

Sparks fly in the middle! 🧨



The Final brings out many emotions, catching Naseem Shah & Kieron Pollard in the middle of it. ⚔️#Final #DVvMIE #DPWorldILT20 #WhereTheWorldPlays #AllInForCricket pic.twitter.com/PGUsSl3PaT — International League T20 (@ILT20Official) January 4, 2026

मैच के बाद नसीम शाह ने कहा, 'फाइनल का दबाव अलग होता है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में पूरी टीम का योगदान रहा. हमारे पास अच्छे विकल्प थे और मैनेजमेंट ने उनका सही इस्तेमाल किया. सभी ने 100 फीसदी दिया और नतीजा सबके सामने है.'

फाइनल में सैम करन की कप्तानी वाली डेजर्ट वाइपर्स ने शानदार प्रदर्शन किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए डेजर्ट वाइपर्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 182 रन बनाए, जिसमें कप्तान सैम करन की 74 रन की शानदार पारी शामिल रही. लक्ष्य का पीछा करते हुए एमआई एमिरेट्स की टीम 18.3 ओवर में 136 रनों पर सिमट गई. डेविड पायने और नसीम शाह ने तीन-तीन विकेट झटके.

