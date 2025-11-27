scorecardresearch
 
T20 वर्ल्ड चैम्प‍ियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मिले PM नरेंद्र मोदी, अपने हाथों से ख‍िलाई म‍िठाई, VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की, जिसने कोलंबो में नेपाल को हराकर उद्घाटन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता. टीम ने पीएम मोदी को ऑटोग्राफ्ड बैट दिया और पीएम ने टीम के लिए बॉल पर हस्ताक्षर किए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात, जिसने हाल ही में पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. (Photo: PTI)
PM Modi Meets Blind women Cricket team:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात की, जिन्होंने कोलंबो में फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जीता था. 

छह टीमों वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला ब्लाइंड टीम की जीत कुछ ही दिनों बाद आई है. इससे पहले महिला टीम ने ODI वर्ल्ड कप में अपनी पहली खिताबी जीत दर्ज की थी. 

यह भी पढ़ें: भारत की बेटियों ने रचा इतिहास... नेपाल को हराकर जीता ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप

PM Modi

टीम के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने हस्ताक्षर वाला बैट भेंट किया, जबकि प्रधानमंत्री ने भी टीम के लिए एक बॉल पर हस्ताक्षर किए. इस दौरान पीएम मोदी ने टीम के सदस्यों को अपने हाथों से म‍िठाई ख‍िलाई. 

Pm modi

विजेता भारतीय टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम मोदी पहले ही उनकी सराहना कर चुके हैं. उन्होंने X पर लिखा था- ब्लाइंड वूमेंस T20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन संस्करण में इतिहास रचने के लिए भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को बधाई. इससे भी अधिक सराहनीय यह है कि वे सीरीज में अपराजित रहीं. 

pm modi
उन्होंने आगे लिखा था- यह वास्तव में एक ऐतिहासिक खेल उपलब्धि है, जो कड़ी मेहनत, टीमवर्क और दृढ़ संकल्प का बेहतरीन उदाहरण है. प्रत्येक खिलाड़ी एक चैम्प‍ियन है. टीम को भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं. यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी.
 

