भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, नेपाल को हराकर जीता ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप

पहली बार विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय टीम विजेता बनी. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी टीसी दीपिका ने की. भारत ने लीग स्टेज में पाकिस्तान को 8 विकेट से पराजित किया था.

भारत ने विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है. (Photo: AFP)
भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है. 23 नवंबर (रविवार) को कोलंबो में आयोजित फाइनल में भारतीय टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराया. नेपाल ने भारत को जीत के लिए 115 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 12.1 ओवर में हासिल कर लिया. 

पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी और हर मुकाबले में अपना दबदबा दिखाया. इस टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार किया गया था. पहले ही संस्करण में भारतीय महिला टीम ने खिताब जीत इतिहास रच दिया है. यह जीत भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि लगभग तीन हफ्ते पहले ही भारतीय महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीता था. ये दोनों जीतें दिखाती हैं कि भारत में महिलाओं का क्रिकेट अब काफी लोकप्रिय हो चुका है.

खिताबी मुकाबले भारत की कप्तान टीसी दीपिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. नेपाल की टीम निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 114 रन ही बना सकी. रनचेज में भारत की ओर से खुला शरिर (Khula Sharir) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाए और टीम को आसानी से जीत दिलाई.

इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया. वहीं नेपाल ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. विमेन्स ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में कुल छह देशों भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया. टूर्नामेंट की शुरुआत 11 नवंबर को नई दिल्ली में हुई, फिर कुछ मैच बेंगलुरु में खेले गए. इसके बाद नॉकआउट स्टेज के मुकाबले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित हुए.

