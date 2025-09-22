पाकिस्तान को हार बर्दाश्त नहीं हुई... मैच खत्म होते ही मिमियाने लगे कप्तान सलमान, फखर जमां के कैच पर उठाए सवाल

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों सुपर-चार मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा. 21 सितंबर (रविवार) को दुबई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत के सामने 172 रनों का टारगेट सेट किया था, जिसे मेन इन ब्लू ने 6 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया. पाकिस्तान इससे पहले ग्रुप मुकाबले में भारत के हाथों 7 विकेट से पराजित हुआ था.

मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां के आउट होने पर हंगामा हुआ. ये हंगामा पाकिस्तानी टीम ने खड़ा किया. फखर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को कैच थमा बैठे थे. संजू ने काफी लो कैच लिया था. हालांकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मानना था कि गेंद जमीन को टच करके संजू के दस्ताने में गई है.

रिप्ले में तो साफ दिखा कि संजू सैमसन ने क्लीन कैच लिया था. तीसरे अंपायर ने जूमर और अन्य एंगल का इस्तेमाल करने के बाद ही फैसला सुनाया. हालांकि फखर जमां अंपायर के फैसले से चौंक गए और सिर हिलाते हुए पवेलियन लौटे. मुकाबले के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने फखर जमां के आउट होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

गेंद बाउंस हो गई थी: सलमान आगा

सलमान अली आगा ने तीसरे अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए. सलमान ने कहा, 'मैं इस फैसले के बारे में कुछ नहीं कह सकता. साफतौर पर ये अंपायर का काम है. अंपायर गलतियां कर सकते हैं और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मुझे लगता है कि गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले ही बाउंस कर गई थी. मैं गलत भी हो सकता हूं.'

सलमान अली आगा का मानना था कि उनकी टीम ने मुकाबला करने के लिए स्कोर तो बनाया, लेकिन वो काफी नहीं था. सलमान के मुताबिक पाकिस्तानी टीम को 10-15 रन और बनाने चाहिए थे. उन्होंने कहा, 'यह खराब स्कोर नहीं था, लेकिन हमें 180 से ऊपर बनाना चाहिए था. पिच ऐसी थी, जिसपर नए बल्लेबाज के लिए शुरुआत से ही बड़ा शॉट मारना आसान नहीं था. हमने दो सेट बल्लेबाज खोए और हमारा मोमेंटम टूट गया.'

पाकिस्तान ने इस मुकाबले में तेज शुरुआत की और छह ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 55 रन बनाए. यह भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर रहा. फिर 10 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 91 रन था. लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी इनिंग्स आउट ऑफ ट्रैक हो गई. पिच बल्लेबाजों के लिए आसान थी, लेकिन गेंद के पुरानी होने के चलते मडिल ऑर्डर बैटर्स को रन बनाने में मुश्किल हुई.

सलमान अली आगा ने यूएई की पिचों को घरेलू पिचों से अलग बताते हुए कहा, 'यहाँ की परिस्थितियां 200 रन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं. आपको पिच का सम्मान करना होगा. अगर हमें अच्छी पिच मिलेगी, तो आप वही बल्लेबाजी देखेंगे जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ घर पर की थी. परिस्थितियां बहुत अलग हैं.'

