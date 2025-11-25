क्रिकेटर स्मृति मंधाना और फिल्ममेकर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल का शादी वाला वीकेंड अचानक विवादों में आ गया है. 23 नवंबर को सांगली में होने वाली उनकी शादी परिवार ने अचानक स्थग‍ित कर दी. वजह बताई गई... स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होना. उन्हें हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया.

और पढ़ें

लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया बवाल शुरू हो गया. शादी टलने की घोषणा के तुरंत बाद पलाश मुच्छल पर धोखा देने के आरोप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. इससे मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया.

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना ने शादी टलने के बाद डिलीट की फोटोज, पलक मुच्छल ने किया इमोशनल पोस्ट

इसी बीच मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की एक महिला के साथ कथित चैट के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. ये तस्वीरें सबसे पहले मैरी डी’कोस्टा ( Mary D'Costa ) नाम की इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर कीं और बाद में रेडिट पर भी यह वायरल हो गईं. जिस अकाउंट से ये पोस्ट की गई थीं, वह अब डिएक्टिवेट हो चुका है. aajtak.in स्क्रीनशॉट्स की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

यह कथित चैट्स मई 2025 की बताई जा रही हैं. इसमें पलाश मुच्छल उस महिला को स्विमिंग के लिए इनवाइट करते दिख रहे हैं, जब महिला उनसे रिश्ते की स्थिति के बारे में पूछती है, तो वह टालमटोल करते दिखाई देते हैं और लगातार मिलने का आग्रह करते हैं.



यह भी पढ़ें: भारतीय क्रिकेटर स्मृत‍ि मंधाना बनेंगी दुल्हन, सगाई पर 'मुन्नाभाई स्टाइल' में लगाई मोहर, देखें मजेदार VIDEO

Advertisement

स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के बाद X (ट्विटर) पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज, वहीं कई यूजर्स ने चैट्स की असलियत पर सवाल उठाए.

यूजर्स ने पलाश की कथ‍ित चैट पर क्या कहा?

एक रेडिट यूजर ने लिखा, “ये पढ़कर ही Sick लग गया. लोगों में शर्म ही नहीं बची.” एक और ने कहा, “भाई ने बड़े-बड़े जेस्चर करके उसका भरोसा जीता…और फिर आराम से चीटिंग कर रहा था.” वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि आज के सोशल मीडिया दौर में कुछ भी एडिट किया जा सकता है, इसलिए जल्दबाजी में नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए.

वहीं कई लोगों ने लिखा कि शायद स्मृति ने एक बड़े हादसे से खुद को बचा लिया. कई यूजर्स ने इसके साथ ही उनके पिता के जल्द ठीक होने की कामना भी की.

दरअसल, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने के 24 घंटे के भीतर एक और चौंकाने वाली खबर आई. पलाश मुच्छल को भी अचानक तबीयत बिगड़ने पर शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बाद में उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया. वहीं फैन्स ने देखा कि स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े कई पोस्ट हटा दिए हैं, जिसमें उनकी इंगेजमेंट की तस्वीरें और प्रपोजल वीडियो भी शामिल हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----