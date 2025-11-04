scorecardresearch
 

PAK का फिर ड्रामा... ICC मीटिंग छोड़ सकते हैं नकवी, एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा उठाएगा BCCI

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी घरेलू राजनीतिक कारणों से दुबई में हो रही आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते. बीसीसीआई इस मीटिंग में भारत को एशिया कप ट्रॉफी न सौंपे जाने का मुद्दा उठाने वाला है.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी (Photo: Getty)
एशिया कप 2025 का ट्रॉफी विवाद एक बार फिर चर्चा में है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अधिकारी दुबई में होने वाली आईसीसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं. लेकिन इससे पहले पाकिस्तान का एक नया ड्रामा देखने को मिला है. चर्चा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी (Mohsin Naqvi) ICC की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं. 

बता दें कि चार दिन की यह बैठक मंगलवार को शुरू हुई. इस बैठक में नक़वी, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष भी हैं, को बीसीसीआई के नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता था क्योंकि उन्होंने फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी नहीं सौंपी थी. खिलाड़ियों ने उनके भारत-विरोधी बयानों के कारण उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 Trophy: दो दिन में एश‍िया कप ट्रॉफी आएगी भारत, वरना BCCI लेगा मोहस‍िन नकवी पर एक्शन... ICC की बैठक में उठेगा मुद्दा

रिपोर्ट्स की मानें तो घरेलू मुद्दों के चलते नकवी इस बैठक से किनारा कर सकते हैं. हालांकि, पीसीबी सूत्र ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से राजनीतिक मुद्दे उनकी उपस्थिति में बाधा डाल सकते हैं. नक़वी अपने देश में गृहमंत्री (Interior Minister) भी हैं और जय शाह के पिछले साल ICC अध्यक्ष बनने के बाद से उन्होंने किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है.

Advertisement

पीसीबी के एक सूत्र के अनुसार, बोर्ड के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) सुमैर सैयद मुख्य कार्यकारियों की बैठक में शामिल होंगे, और अगर नक़वी दुबई की यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो 7 नवंबर को होने वाली अहम बोर्ड मीटिंग में वे पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मोहसिन नकवी को PSL टीम के मालिक ने दिखाई औकात, सरेआम फाड़ा PCB का लीगल नोटिस, VIDEO

एशिया कप ट्रॉफी अभी भी दुबई स्थित एशियन क्रिकेट काउंसिल मुख्यालय में बंद है, जबकि फाइनल सितंबर के अंत में खेला गया था. सूत्र ने यह भी कहा कि नक़वी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं.

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नक़वी ने ट्रॉफी को एसीसी सचिवालय में भिजवा दिया था. उन्होंने ज़ोर दिया है कि भारतीय टीम को ट्रॉफी वही देंगे और आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना ट्रॉफी को कहीं नहीं ले जाया जाए.

बीसीसीआई ने एसीसी को एक पत्र भेजकर ट्रॉफी मुंबई भेजने की मांग की है, लेकिन नक़वी इस बात पर अड़े हैं कि ट्रॉफी केवल दुबई में 10 नवंबर को आयोजित एक समारोह में बीसीसीआई प्रतिनिधि और भारतीय टीम के सदस्य को उनके हाथों से ही सौंपी जाएगी.

---- समाप्त ----
