मोहसिन नकवी को PSL टीम के मालिक ने दिखाई औकात, सरेआम फाड़ा PCB का लीगल नोटिस, VIDEO

मुल्तान सुल्तान्स के सह-मालिक अली तरीन ने पीसीबी के खिलाफ खुलकर बयान दिया है. तरीन ने पीसीबी और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के कामकाज के तरीके की भी आलोचना की. पीसीबी की तरफ से तरीन को लीगल नोटिस भेजा गया था.

मुल्तान सुल्तान्स के को-ऑनर के साथ पीसीबी का विवाद गहराया. (Photo: PTI/Screengrab)
पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में भाग लेने वाली टीम मुल्तान सुल्तान्स के सह-माहिक अली खान तरीन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है. पीसीबी की ओर से अली तरीन को लीगल नोटिस भी भेजा गया था क्योंकि वो लगातार पीएसएल मैनेजमेंट की आलोचना कर रहे थे.

अली खान तरीन ने पीसीबी से मिले नोटिस को कैमरे के सामने फाड़ दिया. उन्होंने इसका वीडियो भी शेयर किया. तरीन ने साफ किया कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं. तरीन ने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया. तरीन ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड असहमति या आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. पीसीबी के सूत्रों के मुताबिक तरीन के बार-बार दिए गए बयानों ने इस लीग की साख को नुकसान पहुंचाया है और फ्रेंचाइजी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ है.

अली खान तरीन कहते हैं, 'अगर मैं पीएसएल प्रबंधन के खिलाफ कही गई बातों को वापस नहीं लूंगा और माफी नहीं मांगूंगा, तो हमारी मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइजी रद्द कर दी जाएगी और मुझे पीएसएल से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. यही तो समस्या है, आप चाहते हैं कि हम सब सिर्फ हां में हां मिलाते रहें. जो भी आलोचना करे, उसे सजा दी जाए.'

खोखले दावों से तंग आ चुके अली तरीन
अली खान तरीन पिछले एक साल से पीएसएल की संचालन प्रक्रिया की खुलकर आलोचना करते रहे हैं. अप्रैल में उन्होंने एक क्लिप साझा करते हुए पूछा था, 'पीएसएल-10 बड़ा और बेहतर कैसे है? वही टीमें, वही मैच, नया क्या है? खोखले दावों से तंग आ गया हूं. पीसीबी के पास बदलाव की योजना बनाने का समय था, लेकिन फिर वही चीजें रिपीट की गई. हमारे सबसे बड़े ब्रांड को इससे ज्यादा चाहिए.'

जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसल के 10वें सीजन का एक वीडियो जारी करके उसे काफी सफल बताया था. उस वीडियो पर अली खान तरीन ने तंज कसा था. तरीन ने कहा था, 'टीवी रेटिंग गिर रही हैं, दर्शक कम हो रहे हैं और डिजिटल एंगेजमेंट भी घट रहा है. दिखावे से कुछ नहीं होगा, असली सुधार की जरूरत है.'

अली खान तरीन ने कहा कि पीएसएल प्रबंधन ने उनसे कभी संवाद करने की कोशिश नहीं की. तरीन कहते हैं, 'आज तक मुझे किसी ने एक फोन कॉल, मैसेज या ईमेल तक नहीं किया. ना कभी कहा कि आइए और बैठकर कीजिए. सीधे कानूनी नोटिस भेज दिया. अगर आपको थोड़ी भी समझ होती, तो जानते कि इस तरह चीजें नहीं चलाई जातीं. अगर लगता है कि धमकी देकर मैं चुप हो जाऊंगा, तो आप गलत हैं. मैं आपसे कहीं ज्यादा पीएसल को प्यार करता हूं क्योंकि यह लीग पाकिस्तान के लोगों की है, आपकी निजी संपत्ति नहीं. अगर आप सच में चाहते, तो बातचीत से मसला सुलझ सकता था.'

पीसीबी ने अली खान तरीन से सार्वजनिक माफी की मांग की थी, जिस पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, 'मेरी लीगल टीम कहती है कि माफी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया. लेकिन फिर भी, मैं बड़ा दिल दिखाते हुए माफी मांग लेता हूं. मैं माफी मांगता हूं कि मैंने पीएसएल को बेहतर बनाने की बात की. मैं माफी मांगता हूं कि मैंने आपकी खोखली तारीफों पर सवाल उठाए.'

यह विवाद ऐसे समय में भड़का है जब पीएसएल टीमों के फ्रेंचाइजी राइट्स दिसंबर में रिन्यू होने हैं. अगर पीसीबी अली खान तरीन को ब्लैकलिस्ट करता है, तो वे मुल्तान सुल्तान्स के लिए दोबारा बोली में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

