पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ आफरीदी की बेटी की तबीयत खराब, अस्पताल से फोटो शेयर मांगी दुआ

पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ आफरीदी ने अपनी बेटी के लिए फैन्स से दुआ करने की अपील की है. आसिफ आफरीदी ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है और गंभीर हालात में है. आसिफ आफरीदी ने अभी तक अपना इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह पिछले काफी वक्त से घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं.



आसिफ आफरीदी ने अपनी बेटी की तस्वीर डाली तो फैन्स और साथी क्रिकेटर इमोशनल हो गए. सलमान बट्ट, उमर गुल समेत कई क्रिकेटर्स ने बच्ची की सलामती की दुआ मांगी, साथ ही लोगों से भी ऐसी ही अपील की.

Plz everyone pray for my daughter health 🙏. pic.twitter.com/qCYMXF6R6F